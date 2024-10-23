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達成邊境協議後 習近平與莫迪睽違5年正式會晤

記者陳宥菘／即時報導
中國國家主席習近平23日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人五年來首次正式會面，兩人上一次正式會晤是在2019年10月習近平訪問印度期間。圖為二人2019年10月於印度會面。（圖／新華社）
中國國家主席習近平23日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人五年來首次正式會面，兩人上一次正式會晤是在2019年10月習近平訪問印度期間。圖為二人2019年10月於印度會面。（圖／新華社）

根據央視新聞快訊，中國國家主席習近平23日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪。這是兩人五年來首次正式會面，幾天之前，兩國甫就2020年以來的邊境問題達成協議。習近平在會晤中強調，雙方應該加強溝通和合作，妥處矛盾分歧，相互成就彼此發展夢想。

習近平與莫迪正在俄羅斯喀山出席金磚國家峰會，兩人利用會議期間舉行雙邊會晤。據報導，習近平表示，中國和印度同為文明古國、發展中大國、全球南方重要成員，都處在各自國家現代化建設的關鍵時期。中印正確把握歷史潮流和兩國關係發展方向，最符合兩國和兩國人民根本利益。

習近平指出，雙方應該加強溝通和合作，妥處矛盾分歧，相互成就彼此發展夢想。雙方也要肩負起國際責任，為廣大發展中國家聯合自強作出表率，為推動世界多極化、國際關係民主化作出貢獻。

習近平與莫迪上次正式會晤是在2019年10月，當時習近平訪問印度，在金奈與莫迪見面。但中國解放軍與印軍2020年5月爆發邊境衝突後，兩人就未再有過正式會晤，僅在2022年峇里島G20峰會及2023年南非金磚峰會期間進行過簡短交談。

中印邊境歷經近四年半的對峙，中印外交部21、22日先後證實雙方已就邊境地區問題達成協議，已恢復到2020年脫離接觸的狀態，雙方將落實解決方案。兩國在金磚國家峰會前夕取得如此進展，外界因此預期，「習莫會」的可能性大增，也為改善政治和商業關係鋪平了道路。

美國之音指出，中印兩國領導人之間的任何對話都可能為貿易、技術和基礎設施等各領域的進一步合作奠定基調。

BBC則指，中印關係原是金磚內部的根本矛盾，如今兩國在金磚峰會前宣布邊境問題達成協議的進展，使外界期待習近平和莫迪的交流。

習近平 邊境 印度

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