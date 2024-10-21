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普拉伯沃首次出訪或選中國 學者：不代表「親中」

中央社雅加達21日專電
印尼總統普拉伯沃昨天就任，可能在11月訪問中國，邀請當地投資人參與修建印尼巨型海堤計畫。歐新社
印尼總統普拉伯沃昨天就任，可能在11月訪問中國，邀請當地投資人參與修建印尼巨型海堤計畫。歐新社

印尼總統普拉伯沃昨天就任，可能在11月訪問中國，邀請當地投資人參與修建印尼巨型海堤計畫。對此，學者認為，這不代表普拉伯沃外交立場「親中」，以此定論他親中與否，仍言之過早。

路透10月初報導，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）11月將訪問中國，邀請中國投資者參與修建巨型海堤計畫，這可能使中國成為他上任後，首次出訪的國家。若真成行，他將與前任總統佐科威（Joko Widodo）一樣，選擇中國為就任總統後，首次出訪的國家。

中國外交部今天發布的新聞稿中，引述了中國國家副主席韓正說法稱，「普拉伯沃當選後第一時間訪問中國，體現了對中國的深情厚誼和對發展中國與印尼關係的高度重視」，間接證實普拉伯沃將訪問中國。

印尼學者向中央社指出，雖然普拉伯沃若上任後隨即訪問中國，不代表普拉伯沃立場親中。

澳洲西澳大學（University of Western Australia）社科院兼任研究員陸碧宜（Ratih Kabinawa）表示，中國對印尼而言，在外交上是重要國家，這是因為中國和印尼有重要的經濟連結，使中國成為深化合作且具吸引力的伙伴。

不過，她向中央社指出：「如果僅根據普拉伯沃就職後先訪問哪個國家，而斷定他的外交政策是親中，仍言之過早。」

事實上，20日剛就任的普拉伯沃自2月確定當選總統後，就已出國訪問逾10次，並會見亞洲、中東以及歐洲多位國家元首。他首次出訪是4月時訪問中國，與中國國家主席習近平見面。

當時，印尼學界對普拉伯沃就任總統前受邀訪中感到「不尋常」，並指出，這凸顯中國在台海情勢緊張及南海衝突升高之際，正積極拉攏印尼，以增加在東南亞的影響力。

不過，從2月確定當選總統直至20日正式就任，普拉伯沃都未訪問美國。對此，陸碧宜分析，由於中東情勢升級，美國即即將舉行總統選舉，及區域領導人對處理南海和台海爭議有所分歧，「美國在東南亞失去影響力」，導致美國與包括印尼在內的東南亞國家的距離越來越大。

她認為，印尼與美國雙邊關係「可能得等到美國新總統確定後，觀察普拉伯沃是否會成為首批訪問美國的亞洲領導人之一，又或是印尼會不會成為美國新任總統首批訪問的國家之一」才能確定。

選舉與民主研究員、印尼大學法律系講師蒂蒂（Titi Anggraini）則表示，普拉伯沃的外交政策將會延續佐科威路線，也就是在大國間不選邊站，並補充，「普拉伯沃會盡更大努力來平衡印尼與美中的關係」。

蒂蒂認為，普拉伯沃不會過於親中，因為若太親中，印尼國內可能出現反彈聲音。她向中央社說：「國內民眾是希望政治是自由的，因此更傾向平衡的外交立場」。

她指出：「我覺得新政府會堅持（印尼）傳統的外交政策方針，並在（美國）領導層交接期間保持平衡。」

蒂蒂並不認為普拉伯沃就任後訪問中國就代表其外交立場親中，並說，普拉伯沃將繼續在美國、中國和歐洲取得平衡關係。

陸碧宜也表示，雖然隨著中國影響力不斷增強，包括印尼在內的許多國家都盼望與中國建立更密切關係，但普拉伯沃在外交上可能表現比佐科威更為積極，「他會與強權和『中等強國』保持微妙平衡，不把雞蛋放在同個籃子裡」。

印尼 東南亞 投資

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