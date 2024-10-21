從土國總統厄多安盟友變眼中釘 伊斯蘭教士葛蘭逝世

土耳其政府今天證實，流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭過世。美聯社

土耳其 政府今天證實，流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭過世。他曾是土國總統厄多安 的盟友，然而兩人決裂後，厄多安視葛蘭為頭號公敵，並指控他就是2016年未遂政變的幕後黑手。

法新社報導，土耳其外交部長及葛蘭（Fethullah Gulen）領導的「志願服務運動」（Hizmet Movement）今天證實，葛蘭於美國流亡期間逝世，享壽83歲。

葛蘭出生於土耳其，自1999年起便定居於美國賓州，2017年被褫奪土國國籍，土國當局多次試圖引渡他未果。他曾是厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的親密盟友，兩人日後卻變成仇敵。

厄多安於2003年成為總理後，曾借助葛蘭的網絡鞏固權力。然而兩人的緊張關係於2010年開始浮現，並在3年後爆發為深仇大恨。

當時一起貪污醜聞重創厄多安的核心集團，他指責葛蘭透過自己在司法與警界的支持者網絡策動貪污調查，並將葛蘭視為「頭號公敵」。

厄多安自此持續指控，葛蘭領導著一個旨在推翻他的「平行國度」（parallel state）。透過經營龐大的學校網絡，葛蘭的志願服務運動遍布各大洲。

在2016年7月，一場拙劣政變在土耳其以失敗告終後，厄多安對葛蘭的仇恨加劇，他相信是葛蘭在幕後操縱政變。厄多安政府指控，志願服務運動是「恐怖組織」，但葛蘭堅持該組織只是由慈善團體和企業組成的網絡。

土耳其當局在政變結束後，隨即開始鎮壓葛蘭支持者或「葛蘭主義者」（Gulenist）。超過70萬人受起訴，約3000名葛蘭的追隨者因被控涉入政變而遭判無期徒刑。

巴黎政治學院（Sciences-Po）研究員巴爾奇（Bayram Balci）告訴法新社，葛倫過世對土耳其不會造成什麼影響。

巴爾奇說：「自從2010年與厄多安決裂，尤其是2016年政變未遂之後，葛蘭的形象變得非常糟糕，鮮少有人高度推崇他。」

他還說，志願服務運動也不再具有往日顯赫規模，其影響力銳減，龐大的學校網絡如今主要只在德國 、美國、奈及利亞和南非運作。