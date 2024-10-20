不滿哈瑪斯被叫做「恐怖分子」 伊拉克群眾攻擊沙國電視台

伊拉克首都巴格達民眾為哈瑪斯領袖辛瓦哀悼。(路透)

數百名伊拉克民眾昨天衝撞並襲擊一家沙烏地阿拉伯 電視台駐當地的辦公室，這群民眾氣憤的抗議該電視台播報新聞時，將哈瑪斯 領導人稱為「恐怖份子」。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，沙烏地阿拉伯電視台「中東衛星電視網」（Middle East Broadcasting Center Group，MBC）位於伊拉克首都巴格達的辦公室19日遭到一群示威者衝撞，還放火焚燒該電視台大樓，示威民眾人數約為400至500人。

伊拉克內政部一位匿名消息人士告訴法新社記者說，示威者在昨天早上襲擊大樓後，破壞了電子設備和電腦，並放火焚燒部分建物。火勢已在稍後被撲滅，人群也被警察驅散。

法新社報導稱，這群示威民眾對於中東衛星電視網先前播報新聞時，將巴勒斯坦 伊斯蘭主義武裝組織「哈瑪斯」（HAMAS）領袖稱為「恐怖分子」，感到強烈不滿。

金字塔報稱，中東衛星電視網在17日播報新聞時，將當天在加薩喪生於以色列攻擊中的哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）稱為「恐怖主義的新面孔」。

哈瑪斯隨即發表聲明譴責中東衛星電視網，並表示：「過去一年多來，猶太復國主義實體及其軍隊對我們巴勒斯坦人民，進行種族滅絕行為和恐怖主義侵略；而此電視台（MBC）卻以黑暗煽動性方式報導我們的抵抗行動，將巴勒斯坦人對侵門踏戶者的抵抗稱為恐怖主義。」

哈瑪斯要求中東衛星電視網，從平台上刪除該篇報導並道歉。

另外，沙烏地阿拉伯媒體監管總局19日傍晚指出，正對一家電視台進行調查，因其發布違反沙烏地阿拉伯媒體法的新聞報導；但監管總局並未在聲明中公布該電視台名稱。

中東衛星電視網是中東北非地區最大的綜合性媒體集團，由沙烏地阿拉伯媒體商於1991年成立於倫敦，經營19個以上衛星電視頻道，2002年將總部遷至阿聯第一大商業城市杜拜，再於2022年遷至沙烏地阿拉伯首都利雅德。

哈瑪斯原是巴勒斯坦一個帶宗教性（伊斯蘭教）的政治組織，在以加薩走廊為主的被占領區內掌管加薩政府，也對以色列自1967年開始的占領和控制行為，持續組織和策劃示威和武裝襲擊等反抗行動，因此被以色列和以美國為主的西方國家稱為「恐怖組織」，其組織成員則被稱為「恐怖分子」。