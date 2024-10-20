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不滿哈瑪斯被叫做「恐怖分子」 伊拉克群眾攻擊沙國電視台

中央社開羅20日專電
伊拉克首都巴格達民眾為哈瑪斯領袖辛瓦哀悼。(路透)
伊拉克首都巴格達民眾為哈瑪斯領袖辛瓦哀悼。(路透)

數百名伊拉克民眾昨天衝撞並襲擊一家沙烏地阿拉伯電視台駐當地的辦公室，這群民眾氣憤的抗議該電視台播報新聞時，將哈瑪斯領導人稱為「恐怖份子」。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，沙烏地阿拉伯電視台「中東衛星電視網」（Middle East Broadcasting Center Group，MBC）位於伊拉克首都巴格達的辦公室19日遭到一群示威者衝撞，還放火焚燒該電視台大樓，示威民眾人數約為400至500人。

伊拉克內政部一位匿名消息人士告訴法新社記者說，示威者在昨天早上襲擊大樓後，破壞了電子設備和電腦，並放火焚燒部分建物。火勢已在稍後被撲滅，人群也被警察驅散。

法新社報導稱，這群示威民眾對於中東衛星電視網先前播報新聞時，將巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織「哈瑪斯」（HAMAS）領袖稱為「恐怖分子」，感到強烈不滿。

金字塔報稱，中東衛星電視網在17日播報新聞時，將當天在加薩喪生於以色列攻擊中的哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）稱為「恐怖主義的新面孔」。

哈瑪斯隨即發表聲明譴責中東衛星電視網，並表示：「過去一年多來，猶太復國主義實體及其軍隊對我們巴勒斯坦人民，進行種族滅絕行為和恐怖主義侵略；而此電視台（MBC）卻以黑暗煽動性方式報導我們的抵抗行動，將巴勒斯坦人對侵門踏戶者的抵抗稱為恐怖主義。」

哈瑪斯要求中東衛星電視網，從平台上刪除該篇報導並道歉。

另外，沙烏地阿拉伯媒體監管總局19日傍晚指出，正對一家電視台進行調查，因其發布違反沙烏地阿拉伯媒體法的新聞報導；但監管總局並未在聲明中公布該電視台名稱。

中東衛星電視網是中東北非地區最大的綜合性媒體集團，由沙烏地阿拉伯媒體商於1991年成立於倫敦，經營19個以上衛星電視頻道，2002年將總部遷至阿聯第一大商業城市杜拜，再於2022年遷至沙烏地阿拉伯首都利雅德。

哈瑪斯原是巴勒斯坦一個帶宗教性（伊斯蘭教）的政治組織，在以加薩走廊為主的被占領區內掌管加薩政府，也對以色列自1967年開始的占領和控制行為，持續組織和策劃示威和武裝襲擊等反抗行動，因此被以色列和以美國為主的西方國家稱為「恐怖組織」，其組織成員則被稱為「恐怖分子」。

哈瑪斯 沙烏地阿拉伯 巴勒斯坦

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