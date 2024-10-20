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日本上皇后美智子迎90歲大壽 日皇德仁一家親赴祝賀

中央社東京20日綜合外電報導
日本上皇后美智子20日度90歲大壽，宮內廳發布上皇明仁(左)與美智子的合影。(歐新社)
日本上皇后美智子20日度90歲大壽，宮內廳發布上皇明仁(左)與美智子的合影。(歐新社)

日本上皇后美智子日前因不慎跌傷接受手術後出院，今天迎接90歲大壽，日皇德仁夫婦一家人上午親赴住處「仙洞御所」祝壽。美智子目前使用輪椅生活，每天會進行兩次復健訓練。

美智子10月6日在東京都港區赤坂御用地的住處仙洞御所跌倒，造成右大腿骨上側骨折，7日住進東京大學醫學部附設醫院，8日接受手術治療，13日下午出院。

掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，美智子術後恢復情況良好，目前持續在住處進行復健。

日本放送協會（NHK）報導，有關美智子生日的祝賀活動，近年雖然考量到防疫對策從簡舉辦，但從去年開始稍微增加參與人數。

美智子目前暫時使用輪椅生活，但每天上午及下午會進行總計超過1小時的復健訓練。

德仁一家上午親赴仙洞御所祝壽，是美智子出院後的首次會面。德仁弟弟、秋篠宮文仁親王一家人，預定下午前往祝壽。

宮內廳表示，美智子雖然跟過去一樣非常注意及關心上皇明仁的狀況，但現在也經常可以看到明仁因擔心美智子體力下降，詢問美智子「妳還好嗎」的情況。

即使如此，美智子依然會回想起在昭和及平成年代，跟著明仁兩度走訪日本各地的旅程，同時關注每天在社會上發生的事情及民眾生活。

美智子也很掛念今年元旦發生的能登半島地震的災區情況，並祈願事情都能朝好的方向發展。

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