荷蘭「藍舌病」10天增加近千例 法德也傳疫情

根據荷蘭15日公布的官方數據，藍舌病感染病例急劇上升，這種主要在牛、羊身上發病的病毒也在法國和德國蔓延；圖為染病的氂牛。（取材自維基百科）

根據荷蘭15日公布的官方數據，藍舌病(bluetongue)感染病例急劇上升，這種主要在牛、羊身上發病的病毒也在法國和德國 蔓延。

央廣引述法新社報導，根據荷蘭的農業、漁業、食品安全與自然部(Department of Agriculture Fisheries Food Security and Nature)統計，荷蘭有3807個地點出現藍舌病例，較5日上一次匯報時增加了近1000例。

這是荷蘭自今年9月首次通報藍舌病以來，增幅最快的半周。在此之前，該病毒上一次出現在荷蘭是2009年。而在一個月前，只有大約100個地點通報出現藍舌病例。

法國也開始出現感染病例，當局已宣布啟動疫苗 接種計畫，希望能盡早將疫情 控制下來。

德國官員13日表示，今年以來已獲報1885起病例，而去年全年只有23起。

藍舌病是一種非傳染性、透過昆蟲傳播的病毒性疾病，會感染羊和牛等反芻動物，但不會在豬或馬之間傳播。一旦染上疾病，就很難控制。這種病毒不會危害人類，但會造成動物高燒、口腔潰瘍和頭部腫脹。其他症狀還包括唾液分泌過多、唇舌和下巴腫脹，以及懷孕動物流產，各家農場的比例不一。