日本首相將換人 為何岸田文雄不選 反而掌握主導權

日本首相岸田文雄昨天宣布不參加9月的自民黨總裁選舉，他也將在新黨魁誕生後辭去日本首相職務。(歐新社)

日本 首相岸田文雄 昨天宣布不參加9月的自民黨總裁選舉，他也將在新黨魁誕生後辭去日本首相職務。日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，令很多人感到意外，但也在情理之中。「他決定現在退出選舉，反而馬上掌握了主導權」。

岸田文雄2021年9月成為日本第100代首相。矢板明夫表示，岸田文雄在執政的3年中，成功地在家鄉廣島召開7大工業國首腦會議、大幅提高了國防預算、在美國的國會用英文演講，得到了國際社會的好評。

「岸田首相在外交和國防上可以說頗有建樹」。矢板明夫表示，但在內政的表現，不如人意。日圓貶值、高通膨、以及自民黨內的種種弊案，使內閣支持率一直徘徊在25%左右。今年年初突然宣布要解散自民黨各大派系，一下子得罪了很多大佬，在黨內的聲望江河日下。這次突然宣布不參選，令很多人感到意外，但仔細一想，也在情理之中。

矢板明夫表示，自民黨總裁選將分兩個階段進行。第一個階段是由國會議員和全國的黨員分別投票 ，如果沒有人過半數，將對第一名和第二名候選人進行第二輪投票。第二輪有投票權的只有372名國會議員。得票多者當選。目前已經有石破茂、高市早苗、河野太郎、茂木敏充表態要參選。小泉進次郎、小林鷹之、上川陽子也可能投入選戰。參加者眾多，支持率低迷的岸田即使參選，也很難當選，甚至進不了前兩名。如果現任首相在第一輪就遭淘汰，不僅會變成笑話，也會因此喪失在政壇的影響力。

「他決定現在退出選舉，反而馬上掌握了主導權」。矢板明夫表示，因為岸田手上有將近50人的國會議員票，將成為所有候選人爭奪的焦點。所以，岸田做出了一個非常合理的選擇。隨著岸田宣布不參選，自民黨各大派系的合縱連橫已經開始，總裁選舉進入了前哨戰。

矢板明夫表示，在可能參選的7名候選人之中，石破茂的民調最高，有機會獲得一半以上的黨員票，進入第二輪選舉，但石破在國會議員中的朋友太少，極有可能在第二輪投票中，會出現不喜歡石破的幾大勢力聯合在一起，把票投給另一名候選人。

第二輪會出線的另一位候選人，也就是最可能當選日本首相的人是誰？矢板明夫表示，現在還完全看不清楚。他認為會在小泉進次郎、茂木敏充、小林鷹之這3個人中選出。

矢板明夫表示，至於最支持台灣的高市早苗，因為沒有處理好和安倍派的關係，現在的選情十分不妙。很可能找不到20個國會議員當推薦人，而沒辦法登記。即使登記了，在第一輪被淘汰的可能性也非常大。49歲的小林鷹之是這次總裁選的黑馬，也是親台派，有可能獲得安倍派的主要成員，以及二階派的支持。