哈瑪斯領袖遇襲身亡 伊朗在血債血償聲浪中送葬

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，伊朗1日在報復聲浪中舉行殯禮。美聯社

巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅昨天在伊朗 首都德黑蘭遇襲身亡，哈瑪斯認為是以色列 發動攻擊。伊朗今天在報復聲浪中舉行殯禮，哈尼雅稍後將安葬卡達首都杜哈。

半島電視台（Al Jazeera）引述伊朗國營的新聞電視台（Press TV）報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭主持祈禱儀式。他稍早矢言要為哈尼雅（Ismail Haniyeh）報仇，「血債血償」。

禮成後，德黑蘭自由廣場（Azadi Square）仍有送葬儀式，哈尼雅遺體則將由飛機載送移靈杜哈。

法新社報導，在德黑蘭巿中心，群眾今天上午聚集德黑蘭大學（Tehran University），高舉印有哈尼雅肖像和巴勒斯坦旗的海報。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）昨天宣布哈尼雅死訊，表示他下榻的德黑蘭住所凌晨2時遭到襲擊，哈尼雅和隨扈喪命。

而在事發前數小時，以色列才對黎巴嫩首都貝魯特採取報復性襲擊，狙殺什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。事態發展令人憂心更廣泛區域戰爭恐一觸即發。

針對哈尼雅在德黑蘭遇襲一事，以色列拒絕評論。

伊朗國營電視台播出畫面顯示，哈尼雅和隨扈棺木上覆蓋著巴勒斯坦旗，伊朗官員出席殯禮。

伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）和革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami）都出席儀式。哈尼雅是為了出席裴澤斯基安的就職典禮而於7月30日訪問德黑蘭。

哈瑪斯（Hamas）要員、外交關係負責人哈雅（Khalil al-Hayya）於殯禮誓言，哈尼雅的口頭禪「我們不會承認以色列」將成為一句不朽口號。他強調：「我們會追擊以色列，直到將它從巴勒斯坦土地連根拔除。」

伊朗保守派國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也說，伊朗「當然會執行最高領袖下達的（為哈尼雅報仇）命令」。

他在演說中強調：「我們有責任在適當時間和適當地點作出回應。」群眾則高呼「以色列去死、美國去死」。