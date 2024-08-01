我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧桌球╱樊振東驚險淘汰張本智和晉4強 保住中國金希望

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

哈瑪斯領袖遇襲身亡 伊朗在血債血償聲浪中送葬

中央社德黑蘭1日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，伊朗1日在報復聲浪中舉行殯禮。美聯社
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，伊朗1日在報復聲浪中舉行殯禮。美聯社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅昨天在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，哈瑪斯認為是以色列發動攻擊。伊朗今天在報復聲浪中舉行殯禮，哈尼雅稍後將安葬卡達首都杜哈。

半島電視台（Al Jazeera）引述伊朗國營的新聞電視台（Press TV）報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭主持祈禱儀式。他稍早矢言要為哈尼雅（Ismail Haniyeh）報仇，「血債血償」。

禮成後，德黑蘭自由廣場（Azadi Square）仍有送葬儀式，哈尼雅遺體則將由飛機載送移靈杜哈。

法新社報導，在德黑蘭巿中心，群眾今天上午聚集德黑蘭大學（Tehran University），高舉印有哈尼雅肖像和巴勒斯坦旗的海報。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）昨天宣布哈尼雅死訊，表示他下榻的德黑蘭住所凌晨2時遭到襲擊，哈尼雅和隨扈喪命。

而在事發前數小時，以色列才對黎巴嫩首都貝魯特採取報復性襲擊，狙殺什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。事態發展令人憂心更廣泛區域戰爭恐一觸即發。

針對哈尼雅在德黑蘭遇襲一事，以色列拒絕評論。

伊朗國營電視台播出畫面顯示，哈尼雅和隨扈棺木上覆蓋著巴勒斯坦旗，伊朗官員出席殯禮。

伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）和革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami）都出席儀式。哈尼雅是為了出席裴澤斯基安的就職典禮而於7月30日訪問德黑蘭。

哈瑪斯（Hamas）要員、外交關係負責人哈雅（Khalil al-Hayya）於殯禮誓言，哈尼雅的口頭禪「我們不會承認以色列」將成為一句不朽口號。他強調：「我們會追擊以色列，直到將它從巴勒斯坦土地連根拔除。」

伊朗保守派國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也說，伊朗「當然會執行最高領袖下達的（為哈尼雅報仇）命令」。

他在演說中強調：「我們有責任在適當時間和適當地點作出回應。」群眾則高呼「以色列去死、美國去死」。

伊朗 以色列 巴勒斯坦

上一則

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

延伸閱讀

哈瑪斯領袖身亡 中國數網站一度黑白呈現引議

哈瑪斯領袖身亡 中國數網站一度黑白呈現引議
以軍聲稱上月空襲加薩南部 殺死哈瑪斯卡薩姆旅最高指揮官

以軍聲稱上月空襲加薩南部 殺死哈瑪斯卡薩姆旅最高指揮官
哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗領袖揚言「嚴厲懲罰」以國

哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗領袖揚言「嚴厲懲罰」以國
中東火藥桶未拆 以軍連炸哈瑪斯、真主黨首領恐致3後果

中東火藥桶未拆 以軍連炸哈瑪斯、真主黨首領恐致3後果

熱門新聞

南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
伊朗最高領袖哈米尼辦公室提供的照片顯示，哈米尼（右）30日會見巴勒斯坦哈瑪斯領導人、政治局主席哈尼雅（左）。路透

哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗最高領袖稱要為他報仇

2024-07-31 08:43
哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺身亡，耶路撒冷阿克薩清真寺大院牆面掛上巨大畫像橫幅，上面畫著哈尼雅肖像和圓頂清真寺。(美聯社)

報復哈瑪斯首腦遇刺 傳伊朗最高領袖下令直接襲擊以色列

2024-07-31 19:55

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰