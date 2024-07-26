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薪資談判破裂 澳洲報社記者奧運開幕前罷工

中央社墨爾本26日綜合外電報導
由於激烈的薪酬糾紛和裁員問題，澳洲多家主要報社的記者們今天罕見地展開為期5天的罷工。（歐新社）
由於激烈的薪酬糾紛和裁員問題，澳洲多家主要報社的記者們今天罕見地展開為期5天的罷工。（歐新社）

由於激烈的薪酬糾紛和裁員問題，澳洲多家主要報社的記者們今天罕見地展開為期5天的罷工，並選擇在巴黎奧運開幕式之前拋下這顆震撼彈。

法新社報導，這次罷工波及「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）、「世紀報」（The Age）和「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review），成為已陷入困境的澳洲新聞產業多年來最重大的抗議行動之一。

據估計，已有數百名在九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment Co.）旗下工作的記者離開了雪梨、墨爾本、布里斯本（Brisbane）和伯斯（Perth）等主要城市的新聞編輯室。

儘管母公司九號台已支付了2億美元取得奧運轉播權，但部分被派往巴黎報導奧運會的體育記者也將參加罷工。

記者們在墨爾本「世紀報」編輯部外進行抗議。他們揮舞著標語，身穿印有「不要摧毀新聞業」字樣的白色T恤。

工會代表芮伊（Michelle Rae）表示：「澳洲公眾仰賴記者獲得資訊、監督權力並揭露貪腐和不當行為，但記者如果沒有安全和穩定的工作，他們無法畢其功。」

雖然罷工爭議與薪資談判有關，但近期報社管理層提出將裁員多達90個職位後，已經使得勞資之間的緊張關係升高。

芮伊表示：「公司要求員工在微幅加薪或是更多裁員之間做出選擇，讓人完全無法接受。」她指出，員工希望薪資漲幅率能與通貨膨脹率保持一致。

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