柬埔寨最貴道路 全長48公里「習近平大道」正式掛牌

柬埔寨金邊的「習近平大道」19日掛牌。（圖／取自中共駐柬埔寨大使館官網）

以中共 總書記習近平 的名字命名的柬埔寨首都金邊「習近平大道」，19日正式掛牌啟用，中共駐柬大使汪文斌強調，這「生動體現了中柬兩國牢不可破的傳統友誼，也預示著中柬『鐵杆』關係將不斷開創新局面」。這條道路也號稱是柬國最貴道路，長度48公里。

據中共駐柬埔寨使館微信 公眾號消息，上述揭牌儀式，選在中共與柬埔寨建交66周年紀念日的7月19日舉行，柬埔寨首相洪瑪奈特別代表、副首相兼發展理事會第一副主席孫占托和中共駐柬埔寨大使汪文斌共同出席。

另據「東盟頭條」消息，出席儀式的還有柬埔寨首都金邊市市長坤盛等官員。而汪文斌指出，「今日恰逢中柬兩國建交66周年紀念日，在這個喜慶的日子裡舉行『習近平大道』掛牌儀式，生動體現了中柬兩國牢不可破的傳統友誼，也預示著中柬『鐵杆』關係將不斷開創新局面」。

汪文斌說，金邊「毛澤東大道」、「習近平大道」同「西哈努克大道」、「洪森大道」交相輝映，象徵著兩國人民肩並肩、手挽手，把兩國老一輩領導人開創的傳統友誼不斷發揚光大，推動雙方關係「好上加好」的堅定決心和強大力量。

他強調，「中柬『鐵杆』友誼已經成為國際關係中的典範」，作為新任大使，他願同兩國各界朋友攜手堅定落實雙方領導人達成的重要共識，全面深化中柬各領域互利合作，推動中柬「鐵杆」關係結出更加豐碩的成果。

柬埔寨副首相孫占托指出，作為金邊第三條環城路的「習近平大道」對疏解交通壓力至關重要，該條路接連柬埔寨1號、2號、3號、4號、5號公路和金邊-西哈努克高速公路，未來還會接連到金邊-巴域高速公路，進而讓貨車不必進城，也能駛向其他省份。除了緩解交通壓力外，「習近平大道」的通車也將有助於減少金邊交通事故。

孫占托還指出，在基礎設施建設領域，中國累計援柬30億美元，建設的道路總長近4000公里，建設的大橋有16座，總長14000公尺。

此前在今年5月28日，柬埔寨首相洪瑪奈宣布將金邊三環路南端路段命名為「習近平大道」。洪瑪奈當時表示，這一決定係為感謝中國國家主席習近平對柬埔寨發展做出的歷史性貢獻。

據柬中時報報導，金邊第三環城路耗資4.64億美元，其中中國政府提供2.59億美元優惠貸款，柬政府撥款超過2億美元。時任柬國總理洪森曾表示，第三環城路是柬埔寨迄今為止「最貴道路」。