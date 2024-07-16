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北韓駐古巴外交官投奔南韓 2016來最高階脫北者

中央社首爾16日綜合外電報導
南韓電視上播出北韓駐古巴大使館參贊李一奎(中)叛逃南韓的新聞。(美聯社)
南韓電視上播出北韓駐古巴大使館參贊李一奎(中)叛逃南韓的新聞。(美聯社)

南韓媒體今天報導，北韓古巴大使館參贊李一奎（Ri Il Kyu，音譯）於去年11月帶著妻兒叛逃到南韓，成為自2016年以來逃往南韓的最高級別外交官。

「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）採訪報導說，52歲的李一奎在逃往南韓之前，在北韓駐古巴大使館擔任參贊。

報導指出，當時李一奎在使館的工作之一，就是阻止老盟友古巴與南韓建立外交關係。而古巴與南韓後來在今年2月建交了。

北韓人叛逃的細節往往需要數月時間才會曝光，投誠者須有南韓當局的批准，並接受有關南韓社會和制度的教育課程。

朝鮮日報指出，李一奎於1999年進入北韓外務省，並在2013年與巴拿馬成功談判，解救一艘被扣押的北韓船隻，而受到北韓領導人金正恩的嘉獎。當時那艘船從古巴運載武器而遭巴拿馬扣押。

李一奎告訴朝鮮日報說，由於對（北韓）政權的幻滅，加上他的工作受到不公平評價，因此決定投奔南韓。

上一次受矚目的類似投誠事件，是北韓駐英國副大使太永浩（Tae Yong-ho）於2016年的叛逃。

負責處理兩韓事務的南韓統一部以隱私問題為由，拒絕證實這項報導。

北韓去年關閉了一些駐外大使館，稱是「為了有效重新調整外交量能」。南韓則指出這情況顯示北韓在多國制裁下正苦苦掙扎。

根據媒體報導，北韓在古巴仍設有大使館，但大使已於3月返國。

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