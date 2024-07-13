巴黎奧運倒數 法國體育部長塞納河游泳以示水質達標

法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉（左）在帕運鐵人三項好手漢昆匡特陪同下倘佯塞納河。(美聯社)

法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉今天勇於嘗試在塞納河下水游泳，藉此宣示橫貫首都巴黎的塞納河夠乾淨，已準備好供奧運游泳賽事使用。

路透社報導，法國電視台BFM TV拍攝歐迪亞－卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）在亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）與榮軍院（Les Invalides）橋附近的塞納河（Seine River）水域，短暫倘佯水中的畫面。

即將於26日揭幕並於8月11日閉幕的本屆巴黎奧運 ，鐵人3項中的游泳項目與馬拉松 游泳賽事預定在塞納河水域舉行，1900年的巴黎奧運也曾藉由這條舉世聞名的河道舉辦游泳賽事。

另據法新社報導，現年46歲的歐迪亞－卡斯特拉由帕運鐵人三項好手漢昆匡特（Alexis Hanquinquant）陪同倘佯在塞納河中。本屆帕運定於8月28日揭幕，開幕式地主法國隊進場將由漢昆匡特掌旗。

歐迪亞－卡斯特拉今天穿連身泳衣，步入河道時稍稍腳底打滑，卻搶走了巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）的鋒頭，因伊達戈曾誇口，若水質夠好，她將於17日在塞納河中悠游。

巴黎市負責運動和奧運的副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）告訴法國國際廣播電台（RFI），過去12天的「11或10天」當中，塞納河的水質已達到要求的標準。