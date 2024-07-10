我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

晶片股再發威 史指連7漲 首登5600點

長島熟食店醃黃瓜夾三明治走紅 外州客驅車朝聖

希臘迎夏季觀光潮 愛琴海小島缺水危機恐加劇

中央社希臘納克索斯島10日綜合外電報導
6月20日無人機拍到希臘納克索斯島埃加雷斯(Eggares)灌溉大壩的一部分。路透
6月20日無人機拍到希臘納克索斯島埃加雷斯(Eggares)灌溉大壩的一部分。路透

希臘大部分地區這幾個月來降雨稀少，或者根本沒降雨，隨著希臘各島現在準備接待人數將創紀錄的夏季遊客，官員、農民與科學家表示，供水壓力變得空前沉重。

路透報導，希臘納克索斯島（Naxos）市長里亞諾斯（Dimitris Lianos）說：「整個地中海降雨嚴重不足，尤其是納克索斯島，我們的地表水庫（存量）空空如也。」

納克索斯島嚴重缺水，這座多山島嶼約有2萬名居民，位於愛琴海最熱門也最乾燥的地區之一。夏季期間，每天有數以萬計遊客湧向該島海岸。

納克索斯島兩座水庫的可用水容量目前是22萬立方公尺，為去年水準的1/3，僅相當於數十個奧林匹克游泳池。

地方當局取得3台便攜式海水淡化設備，處理並將海水轉化成飲用水。根據里亞諾斯，這應能補足家戶、旅館和泳池用水短缺的部分。

但農民不會獲得任何經過淡化處理的水，他們必須仰賴已被海水入侵汙染的井水。農民指出，當井水乾涸到一定程度，海水就會滲入並造成汙染。

每年有高達數百萬名遊客造訪希臘，然而高溫、不規律降雨及野火等氣候變遷造成的衝擊，正在威脅促進希臘經濟發展最重要的動力。

今年的狀況格外令人擔憂。希臘度過有史以來最溫暖冬天之後，野火發生時間異常提早，部分野火甚至是發生在正常情況下仍有積雪的地方。

熱浪上個月席捲希臘時，至少6名遊客喪命，包括英國知名電視主持人莫茲里（Michael Mosley）。

氣候專家擔憂，最糟糕的狀況尚未到來。

氣候變遷 高溫 熱浪

上一則

以色列再轟加薩多處 含聯合國救濟工作署總部

下一則

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

延伸閱讀

高科技 精品運動鞋

高科技 精品運動鞋
奧運籃球／輸字母哥很不爽？祖巴茲、薩里奇在希臘酒吧打群架

奧運籃球／輸字母哥很不爽？祖巴茲、薩里奇在希臘酒吧打群架
奧運男籃／希臘打進奧運 字母哥在4歲兒子面前哭了

奧運男籃／希臘打進奧運 字母哥在4歲兒子面前哭了
奧運籃球／字母哥淘汰唐西奇 希臘狂勝28分晉級

奧運籃球／字母哥淘汰唐西奇 希臘狂勝28分晉級

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了