雪梨民宅大火奪3童命 父涉阻礙救援面臨謀殺案調查

澳洲 雪梨郊區1棟民宅7日發生火災，警消人員獲報後衝入火場搶救，竟一度遭屋內的爸爸攔阻。這場駭人的大火最終導致2名男孩及1名未滿周歲的女嬰不幸喪生。

法新社報導，新南威爾斯州（New South Wales）州警表示，7日凌晨，1棟位於雪梨西部郊區拉洛爾公園（Lalor Park）的民宅遭惡火吞噬，屋內有1名28歲男子、他的女性伴侶，以及7名未成年子女。

警消人員趕到現場後，該名28歲男子因「試圖阻礙救援」而被逮捕。他目前正在警方看守下接受治療。

凶殺案調查組（Homicide Squad）警司杜赫蒂（Danny Doherty）受訪時稱，該名男子應為3起命案負責，他阻礙救援的行為據稱是「要在火災發生時將孩子們留在屋內」。

警方指出，此案已朝家庭因素引發的謀殺案進行偵辦。

不幸命喪火窟的3名稚子包括3歲和6歲男童，以及1名10月大的女嬰。據警方說法，倖存的另外4個孩子年齡介於4歲至11歲，他們與29歲的母親已被送往醫院治療，暫無生命危險。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）今天表示，該名父親的行為「非常可怕且毫無理智…孩子們本應在溫暖、安全、可靠的家庭裡生活，如今卻已不在人世。」