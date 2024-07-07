我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷州長：總統未來幾天可能決定是否參選到底

東莞化工廠爆炸 當局：火勢已控制有人送醫

東京都知事選舉小池百合子3連任 蓮舫意外排第3

中央社記者楊明珠東京8日專電
東京都知事選舉7日投開票，小池百合子大勝，第3度當選。(路透)
東京都知事選舉7日投開票，小池百合子大勝，第3度當選。(路透)

東京都知事選舉7日投開票，小池百合子大勝第3度當選。原本被視為小池最大勁敵的台裔前參議員蓮舫意外居第3，以黑馬之姿竄出的前廣島縣安藝高田市長石丸伸二奪第2高票。

東京都人口約有1400萬人，東京都知事選舉是日本最大規模的地方首長選舉，這次參選人有56人創新高。7日早晨7時開始投票，晚間8時投票結束後，多家日媒根據出口民調，報導「小池篤定當選」。

日本放送協會（NHK）報導，這次選舉選民數為1134萬9278人，截至8日凌晨1時30分（美東時間7日中午12時30分）左右，開票率95%，小池獲得284萬3346票，得票率43.8%，確定3連任。

石丸拿下160萬7815票，得票率24.8%；蓮舫得到123萬3100票，得票率19.0%。

小池在7日晚間8時過後，出面發表勝選感言說：「要守護東京都民的生命與生活，要讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些都刻不容緩，希望能獲得大家的力量，加速改革、讓改革升級，自己會竭盡所能做好第3任。」

石丸於7日晚間8時許出面向支持者表示，這次自己的團隊是盡了力拼選戰，才得以獲得無以計數的選民支持。

被媒體問及今後的政治活動時，石丸回答說，目前尚未決定。被問到是否考慮參加國政選舉，石丸說道：「作為選項，當然會考慮，譬如從眾議院廣島1區、首相岸田文雄的選區出來參選。」

蓮舫7日晚間得知敗選後，被媒體問及今後的政治活動時答說：「我個人還沒想要打下休止符。請再讓我思考一下。」

蓮舫指出，這次選戰真的是獲得很多人溫暖支持，才得以在選戰中講出自己的想法。

被媒體問到敗選原因時，她說：「是我能力不足。我盡力主張要支援孩童、支援年輕人的主張，心想這樣的話，結果就可以促成支援長者，以打造循環型的東京，但選舉結果，我的心意未能傳達，是我能力不足，很抱歉。」

被媒體問及是否參加下屆眾議院選舉時，蓮舫答說：「我的想法未能傳達，究竟我缺少了什麼，請再給我一點時間思考。」

東京都知事選舉7日投開票，台裔前參議員蓮舫意外居第3。(美聯社)
東京都知事選舉7日投開票，台裔前參議員蓮舫意外居第3。(美聯社)

投票 眾議院 日本

上一則

大量難民、首購10年2％房貸利率 波蘭房價漲幅冠歐盟

下一則

烏軍無人機殘骸致彈藥庫起火 俄邊境進入緊急狀態

延伸閱讀

2名視障人士被趕下飛機 香港快運致歉：基於安全考量

2名視障人士被趕下飛機 香港快運致歉：基於安全考量
防出醜？拜登專訪前 團隊先給媒體「參考題」

防出醜？拜登專訪前 團隊先給媒體「參考題」
出口民調：日本東京都知事選舉 小池百合子確定連任

出口民調：日本東京都知事選舉 小池百合子確定連任
為「台南女兒」應援 蓮舫參選東京都知事 白河鄉親隔海盼高票當選

為「台南女兒」應援 蓮舫參選東京都知事 白河鄉親隔海盼高票當選

熱門新聞

24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
示意圖。Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

中國產品湧入 印尼紡織業爆失業潮員工陷困境

2024-07-01 10:34
芬蘭總統史塔布2日表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要中國願意，就能終結烏俄戰爭的地步。（路透）

俄超依賴中 芬蘭總統：習近平1通電話就能結束俄烏戰爭

2024-07-02 22:22
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…
租屋不如買下當投資 愈來愈多家長購屋給大學子女居住

租屋不如買下當投資 愈來愈多家長購屋給大學子女居住
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師