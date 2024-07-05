我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國宣布調查白蘭地反傾銷 法國首當其衝…馬克宏5月才送酒給習

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

歐洲民粹右派當道 英國卻由中間偏左工黨掌權？CNN分析後勢

編譯梁采蘩／即時報導
英國工黨施凱爾（左）與妻子5日在大選日合影。（路透）
英國工黨施凱爾（左）與妻子5日在大選日合影。（路透）

英國4日舉行國會改選，根據出口民調，工黨將穩穩囊括下議院多數，終結保守黨14年執政。有線電視新聞網（CNN）分析，中間偏左的工黨在英國上台，對比近期右派民粹浪潮席捲歐洲大陸，呈現出不同風貌。

上月歐洲議會選舉中，右派與極右派政黨的當選議員人數創下歷史新高。選舉結果迫使法國總統馬克宏宣布舉行國會大選，極右政黨國民聯盟在上周日舉行的第一輪投票中獲勝。

荷蘭本周成立由極右派組成的政府；義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則堪稱是墨索里尼（Benito Mussolini）以來最右傾的義國領袖。在歐洲國家，這些勝選和民粹右派分子掌權的前景已不再令人吃驚。

民粹主義抬頭的原因有很多，各國情況不一。但廣義上說，歐洲國家正飽受經濟低迷、大量移民與能源價格上漲之苦，部分原因是碳淨零的推動。民粹政客則經常將國家困境歸咎於歐盟，強化了疑歐論的底氣。

作為唯一因疑歐而舉辦脫歐公投的國家，英國看似與這股潮流相悖。CNN指出，儘管敗選在意料之中，但其實英國右派勢力遠未消亡。

不可否認，保守黨表現令人失望，但仍優於選前預期，其中有些民調原本甚至預估保守黨的席位不到三位數。目前根據英國廣播公司（BBC）預測，保守黨可望取得144席，略高於稍早出口民調給的131席。

另一個表現超出預期的是民粹政黨英國改革黨，其黨魁法拉吉（Nigel Farage）過去都是在沒有國會席位下，鼓吹並成功帶領英國脫歐。這回第八度角逐，他不僅自己選上，他的黨也預計取得少許席位。雖然跟工黨四百多席相比是小巫見大巫，但毫無疑問，法拉吉未來將有能力影響保守黨走向，將其進一步拖向右派。

法拉吉這次可能還造成英國右派選民投票分裂，變相助攻工黨囊括更多議席數。由於英國改革黨在工黨最終贏得的許多選區表現不俗，右派勢力在本屆國會不僅不容忽視，影響力還很容易再擴大。

英國與其他歐洲國家存在許多相同問題。如果施凱爾擔任首相期間表現不佳，那麼英國民粹右派完全有可能像歐洲其他國家一樣，隨時乘勢而起。

民調 投票 脫歐

上一則

川普放話：可迅速結束烏戰 普亭：認真看待

延伸閱讀

工黨勢如破竹 英國首相蘇納克坦承輸掉國會大選

工黨勢如破竹 英國首相蘇納克坦承輸掉國會大選
英大選保守黨慘輸 國防、司法大臣皆落馬 準首相施凱爾喊改革

英大選保守黨慘輸 國防、司法大臣皆落馬 準首相施凱爾喊改革
英國會改選保守黨慘敗 傳首相蘇納克今天請辭

英國會改選保守黨慘敗 傳首相蘇納克今天請辭
英國大選 保守黨為何慘敗？民生物價大漲…「生不逢時」

英國大選 保守黨為何慘敗？民生物價大漲…「生不逢時」

熱門新聞

以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
以哈戰爭中獲救的以中混血26歲女大生阿加瑪尼6月29日首度對外發聲。（截取自Bring Them Home Now在X影音）

以中混血人質獲救後首發聲 最怕再見不到癌末母親

2024-06-30 15:11
示意圖。Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

中國產品湧入 印尼紡織業爆失業潮員工陷困境

2024-07-01 10:34

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解