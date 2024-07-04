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法國最新民調：極右派無法在國會選舉第二輪投票取得過半席次

編譯任中原／綜合外電
法國國會選舉最新民調顯示，極右派「國民聯盟」可能無法在7日舉行的第二輪投票中，獲得過半席次。(美聯社)
法國國會選舉最新民調顯示，極右派「國民聯盟」可能無法在7日舉行的第二輪投票中，獲得過半席次。(美聯社)

法國國會選舉最新民調顯示，極右派「國民聯盟」可能無法在7日舉行的第二輪投票中，獲得過半席次，反映主流政黨防堵極右派的努力有望奏效，也預示法國國會生態將呈現多黨派散裂狀態，政局將進入一段沒有任何單一政黨聯盟能組成政府的動盪期。

Harris互動公司公布的民調，在577席的國民議會中，國民聯盟將贏得190-220席，距離過半的289席相當遙遠。 左派「新人民陣線」將贏得159-183席，馬克宏領導的中間派將剩下不到135席。右派的共和國聯盟將拿到30-50席，其他黨派或個人為17-31席。

左派與中間派已組成「共和國陣線」，採取「棄保策略」，要求兩政黨聯盟在第一輪選舉中得票率居於選區內第三高、仍有資格參加第二輪選舉的候選人，主動退出第二輪投票，以集中選票全力阻擋極右派取得過半席次；全國原先屬於「三搶一」的選區，已由306個劇減為89個。

不過，兩聯盟原有的選民是否聽從政黨指示操作「棄保」，或是放棄投票，仍有待觀察；另一項變數則是國民聯盟見到勝選機率下降，能否更強力動員支持者投票。

法國政治一旦陷入僵局，加上經濟成長遲滯，可能降低法國對外國投資人的長期吸引力，而外資持有法國半數的公債。

由於國會很可能呈現三大陣營狀態，各聯盟領袖已放出合作信號。前總理阿塔爾呼籲願意在特定政策上合作的黨派成立「多元會議」，以推動某些法案通過。

投票 民調 棄保

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