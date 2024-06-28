假菲律賓人？菲政府稱華裔市長指紋跟中國公民相符

菲律賓丹轆省班班市的華裔市長愛麗絲．郭（Alice Guo）。（截取自愛麗絲．郭臉書）

菲律賓丹轆省（Tarlac）班班（Bamban）市的華裔市長愛麗絲．郭（Alice Guo）跟一家當局突擊搜查的菲國離岸博彩運營商（Pogos）有關，而且身分成謎，遭懷疑是「中國資產」。當局近日表示，她的指紋跟一名超過20年前入境菲國的中國公民相符，職位與公民資格可能很快就會被褫奪。

香港 南華早報28日報導，菲律賓的國家調查局（NBI）進行指紋審查發現，愛麗絲．郭的指紋跟一名叫郭華蘋（Guo Hua Ping，音）的女性指紋一模一樣。郭華蘋2003年時身為一名青少年，持中國護照來到菲律賓，也是愛麗絲．郭被懷疑的真實身分。

正在領導參議院 調查Pogos的洪迪薇（Risa Hontiveros）參議員27日揭露此事並指出，「這證實了我一直懷疑的事情，『愛麗絲市長』是個假菲律賓人，或者我應該說郭華蘋。她是一名中國公民，冒充菲律賓公民，幫助Pogos正在犯下的罪行」。

洪迪薇表示，已呼籲菲國總檢察長辦公室加快權利開始令（quo warranto）請願書的提交；該文件將在她的公民身分基礎上，確定她擔任公職的資格。總檢察長格瓦拉（Menardo Guevarra）表示，指紋結果可能很快加速此案的提出，或許7月時實現。

根據此前新聞，有關單位3月突擊搜查班班市一個8萬平方公尺的Pogos設施，近700名工作人員獲救，並起出了詐騙業務等犯罪活動證據，當局後來還找到一分帳單跟一輛登記在愛麗絲．郭名下的汽車，隨後又發現她部分持有興建設施的土地，種種因素不只導致這位市長受到了調查跟抨擊，進而引發了身分之謎。

愛麗絲．郭隨後應要求前往參議院接受質詢，但身世交代不清，導致洪迪薇質問她是否為中國大陸工作。愛麗絲．郭表示，因為自己不是在醫院或診所出生，因此直到17歲才進行出生登記，卻又無法透露更多細節。

儘管愛麗絲．郭宣稱自己在一個養豬戶家庭出生，高中前完全在家自學，卻交代不出協助的機構名稱和學習計劃，只說出了一位老師的名字。另有報導指出，菲律賓華人 中不太常見郭姓人士，且菲國地方官員背後往往有家族勢力，但愛麗絲．郭在市長選舉前一年的2021年才登記為合格選民，外界對她所知不多。