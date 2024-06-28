我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨對拜登辯論表現大為惶恐 該怎辦卻無共識

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

假菲律賓人？菲政府稱華裔市長指紋跟中國公民相符

編譯周辰陽／即時報導
菲律賓丹轆省班班市的華裔市長愛麗絲．郭（Alice Guo）。（截取自愛麗絲．郭臉書）
菲律賓丹轆省班班市的華裔市長愛麗絲．郭（Alice Guo）。（截取自愛麗絲．郭臉書）

菲律賓丹轆省（Tarlac）班班（Bamban）市的華裔市長愛麗絲．郭（Alice Guo）跟一家當局突擊搜查的菲國離岸博彩運營商（Pogos）有關，而且身分成謎，遭懷疑是「中國資產」。當局近日表示，她的指紋跟一名超過20年前入境菲國的中國公民相符，職位與公民資格可能很快就會被褫奪。

香港南華早報28日報導，菲律賓的國家調查局（NBI）進行指紋審查發現，愛麗絲．郭的指紋跟一名叫郭華蘋（Guo Hua Ping，音）的女性指紋一模一樣。郭華蘋2003年時身為一名青少年，持中國護照來到菲律賓，也是愛麗絲．郭被懷疑的真實身分。

正在領導參議院調查Pogos的洪迪薇（Risa Hontiveros）參議員27日揭露此事並指出，「這證實了我一直懷疑的事情，『愛麗絲市長』是個假菲律賓人，或者我應該說郭華蘋。她是一名中國公民，冒充菲律賓公民，幫助Pogos正在犯下的罪行」。

洪迪薇表示，已呼籲菲國總檢察長辦公室加快權利開始令（quo warranto）請願書的提交；該文件將在她的公民身分基礎上，確定她擔任公職的資格。總檢察長格瓦拉（Menardo Guevarra）表示，指紋結果可能很快加速此案的提出，或許7月時實現。

根據此前新聞，有關單位3月突擊搜查班班市一個8萬平方公尺的Pogos設施，近700名工作人員獲救，並起出了詐騙業務等犯罪活動證據，當局後來還找到一分帳單跟一輛登記在愛麗絲．郭名下的汽車，隨後又發現她部分持有興建設施的土地，種種因素不只導致這位市長受到了調查跟抨擊，進而引發了身分之謎。

愛麗絲．郭隨後應要求前往參議院接受質詢，但身世交代不清，導致洪迪薇質問她是否為中國大陸工作。愛麗絲．郭表示，因為自己不是在醫院或診所出生，因此直到17歲才進行出生登記，卻又無法透露更多細節。

儘管愛麗絲．郭宣稱自己在一個養豬戶家庭出生，高中前完全在家自學，卻交代不出協助的機構名稱和學習計劃，只說出了一位老師的名字。另有報導指出，菲律賓華人中不太常見郭姓人士，且菲國地方官員背後往往有家族勢力，但愛麗絲．郭在市長選舉前一年的2021年才登記為合格選民，外界對她所知不多。

參議院 華人 香港

上一則

紅麴案續燒…小林製藥最初僅回報5死 日厚生勞動省：已暴增至76死

下一則

路透：普亭贈金正恩俄產豪華車 傳使用南韓零組件

延伸閱讀

菲律賓稱向北京發出普通照會 雙方或很快對話

菲律賓稱向北京發出普通照會 雙方或很快對話
專家：線上賭場恐成中國特洛伊木馬 危及菲律賓國安

專家：線上賭場恐成中國特洛伊木馬 危及菲律賓國安
中菲南海再爆衝突 菲律賓總統：無意挑起戰爭

中菲南海再爆衝突 菲律賓總統：無意挑起戰爭
南海衝突 菲律賓公布影片：中國海警揮刀斧威脅 1菲兵斷指

南海衝突 菲律賓公布影片：中國海警揮刀斧威脅 1菲兵斷指

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34

超人氣

更多 >
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務
角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了
短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑