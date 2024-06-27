中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

因新冠疫情和邊境衝突，印度 在過去兩三年間，拒絕核發商務或工作簽證 給多達數千名中國工程師。但這是在給自己下絆子，因為包括蘋果及其供應商鴻海在內的多家跨國公司，為了將供應鏈移出中國而赴印投資 設廠，過程常須依賴中國籍技術人員，印度嚴審簽證不僅影響國際大廠推動「中國加一」的速度，也傷害台灣企業在內的外商。

英國金融時報報導，印度行動網路和電子產業協會主席Pankaj Mohindroo指出，連在美企服務多年的中國公民也很難申請到印度簽證。有些人擔心申請不過、乾脆不申請。他說：「對電子業發展至關重要的技術流動已經停了。」

這樣做反而打擊印度產業提高附加價值的努力，減緩了跨國企業將工廠移出中國大陸的速度，傷害的不只是中企，還有想在印度建立產能的美國、英國、台灣、日本和印度本土公司。

一些印度官員說，對於符合莫迪政府激勵政策、能促進製造業發展的那些投資項目，當局已經加快辦理相關陸籍公民的簽證，積壓不批的情況已大幅改善。

至於馬德里當局規定，與印度接壤國家的公司如果要在印度投資，必須取得中央政府核可的規定，Mohindroo的協會建議莫迪政府，「自動」批准中國投資人持股比不超過49%的公司，以加速審理速度。