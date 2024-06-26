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印度捷運博愛座爭議少 情侶親暱互動才是踩紅線

中央社╱新德里27日電
印度首都德里的捷運車廂內，兩名年輕人坐在博愛 座，上方的綠色貼紙標明，給「年長公民和殘疾人 士」使用。 (中央社)
印度首都德里的捷運車廂內，兩名年輕人坐在博愛 座，上方的綠色貼紙標明，給「年長公民和殘疾人 士」使用。 (中央社)

印度首都德里的捷運車廂設有博愛座，還有優先座，每輛列車有女性專用車廂，這類保留座位很少引起糾紛。但印度民風保守，情侶在車廂內有親暱舉動才是踩紅線，極易招惹眾怒。

印度各大都會都有自己的捷運系統，許多新興城市也陸續興建中。就德里而言，「德里都會捷運」（Delhi Metro）於2002年開始營運，現有12條路線，全長393公里，計有288站。

由於印度早年性騷擾事件時有耳聞，為保護女性乘客，每輛列車的第一節都是女性專用車廂。

一名站務人員告訴中央社，除了由女性陪同的12歲以下男童外，男性乘客進入女性專用車廂會被處250盧比（約新台幣100元）罰金。

在普通車廂，車門附近一般會有2個「博愛座」，標明是給「年長公民和殘疾人士」使用；另外還會有2個「優先座」，寫著「請讓給比你更有需要的人來坐」，上面畫有持拐杖者和孕婦。

記者看到有年輕乘客坐在「博愛座」的位置，但並未引起他人側目，也有可能是因為當時車廂內沒有年長或行動不便的乘客。

站務人員說，「博愛座」和「優先座」基本上不具強制性，若有人投訴，只能勸說。

一名印度青年向中央社表示，印度人從小就被教導要有同理心，大多數的年輕人即使不是坐在博愛座或優先座，仍會主動讓位給長者、孕婦或行動不便者。印度人性格溫和、不好爭鬥，為求讓座而爆發爭執的情事，未曾聽聞。

今年5月，網路流出一段影片，現年64歲的財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）搭乘德里捷運，擁擠的車廂內就沒有人讓座，身邊荷槍實彈的安全人員也未要求乘客讓座。

在印度，民眾對於年輕人坐博愛座或不願讓位可以忍，但在車廂內做出親暱舉動，則是不可忍。

去年5月，網路傳出一對情侶在德里捷運車廂內擁吻的影片，片中男女遭憤怒的網民肉搜痛批；四個月後，一對男女在德里捷運車廂內秀恩愛，當場遭一名中年婦女痛斥，許多乘客也出言附和。

眾怒難犯，德里警方當時表示會派出便衣警察在車廂巡邏，逮捕從事「猥褻行為」的現行犯，情節較輕者依捷運營運法科處罰金，情節嚴重者依刑法起訴。

印度民風保守，認為情侶互動是私事，不應在大庭廣眾之下展示。因此，外國人若來印度旅遊，不單是在捷運車廂，只要是在公共場所，就不宜有過度親暱的舉動，以免惹麻煩上身。

印度 捷運 博愛座

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