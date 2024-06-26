英國大選「賭博門」醜聞愈演愈烈 不只兩大黨捲入

圖為英國首相蘇納克（Rishi Sunak）24日在競選活動中對選民發表演說。路透

英國國會大選「賭博門」近日劇 情呈多線快速發展，除了保守黨與工黨兩大黨皆有人涉嫌，迄今遭披露的投注標的更有「多元化」趨勢。隨著監管機關擴大調查，醜聞恐越演越烈，讓公眾對政治人物的觀感再探低點。

前英國廣播公司（BBC）商業和經濟新聞主編、現任英國獨立電視台（ITV）政治新聞主編的佩斯頓（Robert Peston）25日指出，在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）對「賭自己敗選」的黨籍國會議員候選人克萊格（Kevin Craig）作停權處分，是風險極大的一步，因為「許多人相信」，候選人把自己當投注標的是「常見」現象。

坦承「把下注當消遣」的克萊格25日聲明，數周前，想到自己在選區永遠贏不了，他決定下注賭對手保守黨勝選。

監管機關博弈委員會（Gambling Commission）已要求業者提供投注資訊，以調查有哪些人曾在首相蘇納克（Rishi Sunak）5月22日宣布新一輪國會大選將於7月4日登場前，預先針對大選舉行日期下注。委員會也調查相關人士與保守黨的關連。

然而，博弈委員會尚未要求業者提供資訊，以調查候選人及其他政治人物針對「選舉結果」、而不僅是大選日期下注的情況。佩斯頓指出，據他了解，委員會是「偶然」發現克萊格的賭注。這意味一旦委員會擴大調查範圍，「賭博門」風波將升級。

佩斯頓稱他被告知，屆時沾染「賭博門」汙點的將不只是保守黨、工黨，還會有自由民主黨、英國改革黨（Reform UK）。目前仍難預測「賭博門」會對個別政黨及政治人物造成多嚴重的負面影響。

今天上午，自民黨黨魁戴維（Ed Davey）告訴BBC，他曾就2010年大選結果下注。

他說，他沒有投注習慣，但當時隨著投票 日接近，他對自民黨可能斬獲更多國會席次感到興奮，因此決定下注。

他指出，無論是在政治圈內或圈外，許多人都有興趣「賭一把」，問題關鍵是下注者是否事先掌握內線消息。他並呼籲選後儘快檢討現行博弈法規，聚焦政治相關賭博。

自民黨在蘇格蘭議會的領袖柯爾－漢彌爾頓（Alex Cole-Hamilton）隨後坦言，他曾針對今年大選幾個選區的選舉結果下注，「以展現對（參選）朋友的信心」。

根據BBC深度新聞節目「新聞之夜」（Newsnight）調查，目前已有多達15名執政黨保守黨國會議員候選人及黨幹部因涉嫌就大選日期下注，而遭博弈委員會調查。由於調查持續進行，保守黨及博弈委員會婉拒公開評論相關細節。

另一方面，工黨近日向博弈委員會坦承，甫於7月中旬落幕的黨內募資抽獎活動有瑕疵，因為黨部未全面充分告知支持者，不需對黨「隨喜捐款」至少3英鎊（約3.8美元），也能免費參加抽獎。該活動最大獎是1萬英鎊現金。

自6月初「賭博門」開始延燒以來，目前有5名保守黨國會議員候選人、黨幹部及現任地方議會議員，1名工黨國會議員候選人，以及6名警官經媒體確認正接受博弈委員會調查。其中1名警官曾是蘇納克的近身護衛。

英國各界對「賭博門」的關注重點不僅是有哪些政治人物涉入，還有各政黨高層的處理方式和態度。「賭博門」也透露個別政治人物的判斷能力。

曾在博弈委員會任職的博弈業法規顧問路克（Neil Luke）告訴BBC，從政者及政府官員宜避免涉入政治類賭博。

他並以克萊格的案例說明，英格蘭足球 代表隊的球迷可以兩邊下注，但「如果你是英格蘭隊隊員卻這麼做，你到底想不想贏」。

另一方面，根據英國法規，利用機密或內線消息以在下注取得不公平優勢，可能構成作弊，屬可處徒刑的刑事罪。

「賭博門」一大爭議點即是，如何判定下注者是因為掌握「內線消息」而決定賭一把，特別是針對選舉結果下注。相較於大選舉行日期，選舉結果較難被認定可預先充分掌握。

此外，仍在調查階段的「賭博門」還有許多細節尚待釐清，包括從個別人士的下注金額、確切標的、勝率高低、是否確實預先掌握內情，一直到實際上到底有無下注，都仍待調查結果公布。

自5月底選戰開打以來，英國大選因為保守黨似乎已難扭轉敗選局勢、兩大黨黨魁都不是以「群眾魅力」著稱的話題人物，以及公眾討論高度聚焦某些層面「積患已深」的內政議題，而被部分專家戲稱為「2024全球大選年最無聊選舉之一」。「賭博門」在選戰倒數不到2周之際屢爆戲劇性發展，雖為國內外媒體增添不少話題，卻也讓各黨高層加倍如履薄冰。

BBC今晚將舉行蘇納克和施凱爾在投票日前最後一場電視辯論，「賭博門」勢必成為攻防焦點。