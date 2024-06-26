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駐沖繩美士兵被控性侵少女 外務省卻沒通知地方政府

編譯周辰陽／即時報導
日本沖繩島上的美國空軍嘉手納基地全景，攝於2023年8月。資料照片。路透
日本沖繩島上的美國空軍嘉手納基地全景，攝於2023年8月。資料照片。路透

日本沖繩那霸地方檢察廳3月底起訴一名駐嘉手納空軍基地的美國空軍士兵，在2023年12月涉嫌綁架與性侵一名未成年人。日本外務省據報起訴當天就得知此事，卻一直沒有聯絡地方政府，沖繩縣府是直到25日主動探詢才曉得。

美國軍報「星條旗報」與日本共同社報導，那霸檢方3月27日以猥褻目的誘拐與不同意性交等兩項罪名，起訴了25歲的美國空軍士兵布瑞南．R．E．華盛頓（Brennon R. E. Washington）。本案的第一次聆訊定於7月12日進行，日本檢警在此之前均沒有公開發布起訴相關訊息。

根據起訴書，華盛頓於2023年12月24日，在沖繩縣讀古村一處公園街近被害少女，「目的是綁架，並對她進行猥褻行為」。華盛頓讓受害人進了他的車，稱「因為很冷，我們在車內聊吧」，隨後開車載著她到基地外的住處，並在明知對方還不到16歲的情況下，對受害人進行性侵。

據報導，該名少女是日本人，就住在沖繩縣。事發當時的年齡在13歲至15歲之間，家人當天就報了案，縣警經由監視器畫面查出了身分，並向美軍提出詢問。據悉嫌犯當時並未當班，跟受害人互不認識，也不住在美國軍事基地的房地產。警方在3月11日將全案移交檢方，美軍據報於起訴當天將人移交日方。

沖繩縣知事玉成丹尼表示，外務省3月27日就知道了這件事，並向美國駐日大使易曼紐提出抗議，卻沒有知會沖繩縣政府，直到縣府25日主動探詢。他批評，「在信任關係上，這樣明顯只會導致不信任」，並稱指控「不僅給縣民帶來強烈不安，還踐踏女性的尊嚴，感到氣憤至極」，示意將提出抗議。

日本內閣官房長官林芳正在25日的記者會使用了相同的措辭，稱這起事件「令人非常遺憾」，同時證實外務事務次官岡野正敬當天提出抗議，嫌犯則在被控後一直在押。

美國駐日本大使館將問題轉給嘉手納空軍基地的美國空軍第18聯隊，該聯隊則承認一名士兵被控犯下性侵。發言人尼爾森三世（Alvin G. Nelson 3rd）中尉透過電郵表示，「聯隊領導階層對此一被控罪刑的嚴重度極為關切，已跟地方主管機關積極合作，徹底調查這些指控，同時根據適用法律與協議，確保正當法律程序」。

尼爾森三世表示，「所有美國軍人被期待遵守最高標準，美國軍方致力於追究那些因犯罪行為被定罪者的責任」。但共同社指出，美軍相關人員的惡行與性犯罪過去也曾接連發生，這起最新事件可能進一步加劇縣民反對美軍的進駐」。

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