克宮籌備印度總理訪俄事宜 傳時間可能落在7月初

俄羅斯 克里姆林宮（Kremlin）今天表示，正在「準備」印度 總理莫迪近期內訪俄事宜，但拒絕提供明確日期。稍早有印、俄媒體報導，莫迪打算在7月初訪問莫斯科（Moscow）。

法新社報導，俄羅斯2年多前全面入侵烏克蘭 ，讓俄國與印度的關係面臨考驗。自衝突爆發以來，莫迪（Narendra Modi）還不曾訪問俄國。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問到媒體指莫迪計劃7月初訪問莫斯科的消息，他回答記者：「我們正在準備這次訪問，我們會及時通知你們。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）認為印度與莫迪是潛在的外交和經濟盟友，但俄羅斯對烏克蘭的攻勢讓印俄關係變得複雜。

普亭與莫迪2022年9月出席烏茲別克一場區域峰會時，普亭曾對莫迪說，他了解莫迪對這場衝突有「疑慮」，並希望衝突「儘早」結束。

另外，有印度公民報名參加俄軍「支援工作」，卻傳出若干人等滯留俄國邊境城鎮及被迫到烏克蘭作戰，印度政府今年稍早表示已敦促俄國放人，並呼籲印度人民「遠離這場衝突」。

但印度政府亦非烏克蘭的堅定支持者，尤其本月稍早還在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會上拒簽聯合公報。這份公報呼籲任何和平協議都應尊重烏克蘭的領土完整。

印度也成為俄羅斯石油一大買家，在俄國失去西方傳統市場後，提供俄羅斯亟需的出口市場。

莫迪最近剛連任成功，拿下歷史性的第3任期。上次他造訪俄羅斯是在2019年9月，目的是參加遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的印俄年度峰會。