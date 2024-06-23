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澳洲購物中心傳有人持武器狂奔 民眾驚逃受傷

編譯羅方妤／即時報導
澳洲南澳大利亞省阿得雷德最大購物中心驚傳有人持武器狂奔，有民眾在奔逃過程受傷。(擷自YouTube@7NEWS Australia)
澳洲南澳大利亞省阿得雷德最大購物中心驚傳有人持武器狂奔，有民眾在奔逃過程受傷。(擷自YouTube@7NEWS Australia)

澳洲廣播公司（ABC News）報導，澳洲南澳大利亞省阿得雷德（Adelaide）最大購物中心「威斯特菲爾德馬里恩購物中心」（Westfield Marion Shopping Centre）當地時間23日下午驚傳有人持武器狂奔。購物中心當時隨即發布警報，及疏散民眾並封鎖購物中心，現場有數人在疏散過程中受輕傷。

影片來源：YouTube 7NEWS Australia

警方表示，這起驚魂事件的起因可能是兩群年輕男性在鬥毆，但尚未找到涉案人士。他們也呼籲這些年輕男性出面自首。

南澳大利亞省警局助理局長杜瓦爾（Scott Duval）表示，有通報稱一些涉案者持有伸縮警棍等武器後，購物中心管理層發布疏散警報。現場數十名顧客嚇得四處逃竄，場面相當驚險。

杜瓦爾說，警方徹底搜查購物中心後並未發現涉案群眾，但社區已經沒有正在發生的威脅，相關人員已經可以安全地清理購物中心。

杜瓦爾說：「我想說的是，可以清楚看到這並非隨機攻擊。男孩們似乎認識彼此，但顯然我們仍處於調查初步階段。這起事件確實涉及有三名男孩接近另一群男孩。目前我們還不清楚他們的意圖，但容我強調，這似乎不是隨機攻擊。」

警方說，男孩間的爭執並未造成任何人受傷，但據信有兩人在疏散過程中受傷。杜瓦爾說：「我鼓勵這些男孩向警方自首。或許他們無意讓這種狀況發生，但他們需要知道自己的行為所造成的後果。」

「南澳大利亞省救護車服務」（SAAS）告訴ABC News，醫護人員正治療兩名受了輕傷的患者，患者沒有生命危險，其中一位是名肩膀受傷的70多歲女子，另一名患者則是膝蓋受傷。

另一方面，購物中心發言人表示，購物中心明天會恢復正常營業。

X影片連結：https://x.com/10NewsFirstAdl/status/1804779633470308462?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1804779633470308462%7Ctwgr%5E156749bd18ba2447abf26d52c59f909024e77a3a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.ebc.net.tw%2Fnews%2Fworld%2F427690

澳洲南澳大利亞省一名全副武裝的警察在當地城市阿得雷德最大購物中心「威斯特菲爾德馬...
澳洲南澳大利亞省一名全副武裝的警察在當地城市阿得雷德最大購物中心「威斯特菲爾德馬里恩購物中心」門口。(歐新社)

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