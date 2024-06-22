真主黨領袖再嗆「無上限反擊」加碼曝光以色列重要據點

黎巴嫩武裝團體真主黨22日發表影片，領袖納斯拉勒（圖）再度嗆聲，一旦以色列對黎巴嫩全面開戰戰，真主黨將「展開無上限反擊」。（取自X平台真主黨瑪納電視台影音）

耶路撒冷郵報報導，黎巴嫩與以色列 局勢不斷升溫，伊朗 扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨22日發表影片，領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）再度嗆聲，一旦以色列對黎巴嫩全面開戰，真主黨將「展開無上限反擊」。

真主黨22日晚間於社群媒體 X發表影片，其領袖納斯拉勒再度談到與以色列開戰的可能，並且保證如果有必要，真主黨將沒有限制地作戰反擊。

納斯拉勒在影片中激昂表示：「一旦黎巴嫩遭遇全面戰爭，抵抗力量將不受限制、不受規範展開無上限反擊。」

影片更稱展示出重要的以色列目標。

另外，土耳其安納杜魯新聞社指出，真主黨22日再朝以色列北部地區梅圖拉（Metula）發射若干反戰車飛彈，擊中2棟房屋引發火災，目前事件並未傳出任何傷亡。