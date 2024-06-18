泰國前總理塔信被起訴 並獲准保釋

泰國前總理塔信。（路透）

泰國 刑事法院18日發表聲明說，該院當天受理了泰國最高檢察院總檢察長辦公室針對前總理塔信的起訴，指控他涉嫌違反泰國《刑法典》以及《電腦犯罪法》。法院隨後批准了塔信的保釋申請。

18日早些時候，泰國最高檢察院宣佈，前總理塔信涉嫌違反泰國《刑法典》第83條、第112條和《電腦犯罪法》等法律，已將塔信起訴至刑事法庭。

塔信18日上午乘坐私人轎車到達法院，期間未對外界發表任何言論。隨後，塔信的律師向法院提交了50萬泰銖（約1萬3635美元）的現金申請保釋，法院予以批准。此前，塔信曾因病申請延期出庭，總檢察長辦公室因此將原定的上訴時間推遲至18日。 泰國刑事法院在聲明中說，塔信在2015年接受外國媒體采訪時的言論涉嫌違反泰國《刑法典》第83條、第112條和《電腦犯罪法》。

塔信現年74歲，2001年至2006年擔任泰國總理。2006年遭軍方政變推翻後，除2008年曾短暫回國外，塔信長期流亡海外。塔信在彩票舞弊案及銀行違規貸款 等案件中被控貪污。2023年8月，塔信結束多年流亡生涯回到泰國，隨即被警方逮捕。根據泰國最高法院裁定，塔信被控的3項罪名成立並獲刑8年。因健康原因，塔信於服刑第二日被轉至醫院接受治療，同年9月泰國國王將塔信的刑期減至一年。2024年2月18日塔信獲假釋回家。