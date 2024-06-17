華爾街日報記者遭控替CIA情蒐 俄法院26日閉門審理

華爾街日報（The Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich，圖）2023年3月在葉卡捷琳堡採訪時被捕，之後一直被扣押在惡名昭彰的莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄。路透

俄羅斯 烏拉爾（Urals）地區城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）一座法院今天表示，美國「華爾街 日報」記者格什科維奇遭指控從事間諜 活動一案，將於6月26日舉行閉門審理。

綜合法新社和路透社報導，負責審理的斯維爾德洛夫斯克州法院（Sverdlovsk Regional Court）在聲明中說，這場庭審「將不會對外公開。第1場聽審訂2024年6月26日舉行」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）2023年3月在葉卡捷琳堡採訪時被捕，之後一直被扣押在惡名昭彰的莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄。

俄羅斯檢察總長在上周透過聲明指控格什科維奇替美國中央情報局（CIA）辦事，並「蒐集」斯維爾德洛夫斯克州一家戰車製造商Uralvagonzavod的「機密資訊」。

美國表示，俄國檢方的指控「可信度為零」；華爾街日報則抨擊俄羅斯的宣告「令人憤怒」。

今年32歲的格什科維奇，去年3月29日在葉卡捷琳堡一家牛排館遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）以觸犯間諜罪為由拘捕。他若遭定罪，最重可判20年有期徒刑。

格什科維奇是30多年前美蘇冷戰結束以來，第一個因間諜罪指控而遭俄國拘捕的美國記者；格什科維奇否認這些指控。

此外，克里姆林宮今天表示，已與美國就可能涉及格什科維奇的交換人犯一事進行接觸。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）引用總統普亭6月稍早會晤國際新聞機構高階主管時的談話指出，普亭當時說過，俄國與美國正針對這項議題進行接觸。

培斯科夫說：「我想再次提醒各位，總統在聖彼得堡（St. Petersburg）接見新聞機構負責人時的談話，他當時證實有這類接觸。」

他強調：「磋商繼續進行，但應該在完全保密的情況下繼續進行…因此，不能針對此事提供任何宣告、聲明或資訊」。