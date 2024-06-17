我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登申請非法持槍案重審 但很快就自行撤回

這些速食店推超值套餐 今夏有便宜可撿

華爾街日報記者遭控替CIA情蒐 俄法院26日閉門審理

中央社莫斯科17日綜合外電報導
華爾街日報（The Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich，圖）2023年3月在葉卡捷琳堡採訪時被捕，之後一直被扣押在惡名昭彰的莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄。路透
華爾街日報（The Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich，圖）2023年3月在葉卡捷琳堡採訪時被捕，之後一直被扣押在惡名昭彰的莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄。路透

俄羅斯烏拉爾（Urals）地區城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）一座法院今天表示，美國「華爾街日報」記者格什科維奇遭指控從事間諜活動一案，將於6月26日舉行閉門審理。

綜合法新社和路透社報導，負責審理的斯維爾德洛夫斯克州法院（Sverdlovsk Regional Court）在聲明中說，這場庭審「將不會對外公開。第1場聽審訂2024年6月26日舉行」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）2023年3月在葉卡捷琳堡採訪時被捕，之後一直被扣押在惡名昭彰的莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄。

俄羅斯檢察總長在上周透過聲明指控格什科維奇替美國中央情報局（CIA）辦事，並「蒐集」斯維爾德洛夫斯克州一家戰車製造商Uralvagonzavod的「機密資訊」。

美國表示，俄國檢方的指控「可信度為零」；華爾街日報則抨擊俄羅斯的宣告「令人憤怒」。

今年32歲的格什科維奇，去年3月29日在葉卡捷琳堡一家牛排館遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）以觸犯間諜罪為由拘捕。他若遭定罪，最重可判20年有期徒刑。

格什科維奇是30多年前美蘇冷戰結束以來，第一個因間諜罪指控而遭俄國拘捕的美國記者；格什科維奇否認這些指控。

此外，克里姆林宮今天表示，已與美國就可能涉及格什科維奇的交換人犯一事進行接觸。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）引用總統普亭6月稍早會晤國際新聞機構高階主管時的談話指出，普亭當時說過，俄國與美國正針對這項議題進行接觸。

培斯科夫說：「我想再次提醒各位，總統在聖彼得堡（St. Petersburg）接見新聞機構負責人時的談話，他當時證實有這類接觸。」

他強調：「磋商繼續進行，但應該在完全保密的情況下繼續進行…因此，不能針對此事提供任何宣告、聲明或資訊」。

俄羅斯 華爾街 間諜

上一則

蒙古國會選舉將登場 反對派政治人物競選場合遇害

下一則

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

延伸閱讀

和平峰會聲討俄國 強調烏「領土完整」應作為俄烏協議基礎 80國簽字

和平峰會聲討俄國 強調烏「領土完整」應作為俄烏協議基礎 80國簽字
俄拘留所爆挾持獄警 6囚遭肅清 部分涉案人與IS有關

俄拘留所爆挾持獄警 6囚遭肅清 部分涉案人與IS有關
公司稅率成總統大選辯論焦點 兩黨主張相差1兆元

公司稅率成總統大選辯論焦點 兩黨主張相差1兆元
俄國南部拘留所人犯挾持獄警 被特種部隊擊斃

俄國南部拘留所人犯挾持獄警 被特種部隊擊斃

熱門新聞

一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03
快兩歲的威廉王子（左）和當時還是王儲的父親查理三世（右）1984年6月一起在肯辛頓宮花園愉快踢球。（取材自Instagram）

今年不曬自家娃 威廉王子父親節「念舊」 發布1984年這張照片

2024-06-16 07:02

超人氣

更多 >
最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重

最懶惰4星座做事不積極 牡羊三分鐘熱度、他們拖延症嚴重
七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債
影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援
海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶
大腸癌年輕患者 就醫時70%已末期…「最小14歲」

大腸癌年輕患者 就醫時70%已末期…「最小14歲」