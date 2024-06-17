我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

中國消費者愛上榴槤 東南亞農夫發大財、卻危及當地產業鏈

編譯中心／綜合17日電
中國消費者愛上盛產於東南亞的榴蓮，給該區帶來致富機會。(路透)
中國消費者愛上盛產於東南亞的榴蓮，給該區帶來致富機會。(路透)

15年前，馬來西亞的Eric Chan放棄程式設計師的工作， 轉行創辦了一家專門銷售榴槤的公司，當時榴槤價格低廉，通常由卡車載著兜售，直到中國展現出對榴槤的情有獨鍾，逐步推升了這種水果的價格，帶動東南亞榴槤業的迅猛發展，種植的農民也迎來致富機會。

本報系聯合報引述紐約時報報導，去年，東南亞向中國出口的榴槤價值高達67億美元，是2017年5.5億美元的12倍。根據聯合國的數據，中國幾乎買下所有出口的榴槤。目前為止，榴槤的最大出口國是泰國；其他重要出口國還有馬來西亞和越南

榴槤出口激增表明中國消費者的全球經濟實力。中國的需求使得榴槤的價格在過去10年間漲到15倍。依品種不同，一顆榴槤的售價從10美元到數百美元不等。東南亞國家因此力求擴大供給。

在越南，部分農民砍掉咖啡樹，騰出空間種榴槤；泰國的榴槤種植園面積在過去十年間增加一倍；在馬來西亞，距離首都吉隆坡90分鐘車程的勞勿，周遭山丘的密林被砍下來，修做梯田，以便改為榴槤種植園。

榴槤業迅速擴張的例證還包括泰國專營榴槤的888 Platinum Fruits公司，計畫今年在泰國證交所上市，是榴槤行業裡首見。

該公司執行長Natakrit Eamskul用一組數據描述泰國尖竹汶府（Chanthaburi）榴槤業的發展：20年前，該府僅10家榴槤包裝廠，如今有600家。

一些榴槤種植者成了百萬富翁。Eric Chan是其中之一。他七年前以相當於450萬美元的價錢賣掉公司控制性股權，幾乎是原始投資的50倍。

他提到勞勿時說，當地種榴槤的農民曾經貧窮，但「每個人都賺了大錢。他們把房子從木造改成磚造，還有能力送子女出國上大學」。

泰國尖竹汶府隨處可見榴槤致富的跡象：現代化房舍和新建成的醫院。

兩年前落成的購物中心4月間剛舉辦過一場汽車展，參展的有英國品牌MG，經銷商Abhisit Meechai說，他的顧客都是榴槤果農，外表看起來不光鮮，但他們「非常非常富有」，「用現金一次付清車款」。

不過，榴槤農發大財，當地消費者卻不見得受益。據中央社報導，過去10年，因中國需求暴增導致榴槤價格漲15倍，令東南亞當地消費者沮喪，眼看榴槤從一種在地隨處可見的水果，搖身變成專供出口的高檔品。

中國也不僅僅是向東南亞購買榴槤，中資已流入泰國的榴槤包裝和物流業務。泰國國際貿易專家亞特（Aat Pisanwanich）表示，中國利益集團已控制泰國約70%的榴槤批發和物流業務。亞特在5月的一場記者會表示，泰國自家的榴槤批發公司恐在不久的將來消失。

泰國 東南亞 越南

上一則

以軍「戰術性停火」允人道物資進加薩 內唐亞胡難接受

延伸閱讀

買油送猩猩 馬來西亞「猩猩外交」挨批讓動物淪政治玩物

買油送猩猩 馬來西亞「猩猩外交」挨批讓動物淪政治玩物
泰國警方破「雙重電詐騙局」 27歲上海女「被綁架」又被索500萬

泰國警方破「雙重電詐騙局」 27歲上海女「被綁架」又被索500萬
中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」
泰國母象誕下罕見龍鳳胎 機率不到1%

泰國母象誕下罕見龍鳳胎 機率不到1%

熱門新聞

近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案