中國消費者愛上榴槤 東南亞農夫發大財、卻危及當地產業鏈

中國消費者愛上盛產於東南亞的榴蓮，給該區帶來致富機會。(路透)

15年前，馬來西亞的Eric Chan放棄程式設計師的工作， 轉行創辦了一家專門銷售榴槤的公司，當時榴槤價格低廉，通常由卡車載著兜售，直到中國展現出對榴槤的情有獨鍾，逐步推升了這種水果的價格，帶動東南亞 榴槤業的迅猛發展，種植的農民也迎來致富機會。

本報系聯合報引述紐約時報報導，去年，東南亞向中國出口的榴槤價值高達67億美元，是2017年5.5億美元的12倍。根據聯合國的數據，中國幾乎買下所有出口的榴槤。目前為止，榴槤的最大出口國是泰國 ；其他重要出口國還有馬來西亞和越南 。

榴槤出口激增表明中國消費者的全球經濟實力。中國的需求使得榴槤的價格在過去10年間漲到15倍。依品種不同，一顆榴槤的售價從10美元到數百美元不等。東南亞國家因此力求擴大供給。

在越南，部分農民砍掉咖啡樹，騰出空間種榴槤；泰國的榴槤種植園面積在過去十年間增加一倍；在馬來西亞，距離首都吉隆坡90分鐘車程的勞勿，周遭山丘的密林被砍下來，修做梯田，以便改為榴槤種植園。

榴槤業迅速擴張的例證還包括泰國專營榴槤的888 Platinum Fruits公司，計畫今年在泰國證交所上市，是榴槤行業裡首見。

該公司執行長Natakrit Eamskul用一組數據描述泰國尖竹汶府（Chanthaburi）榴槤業的發展：20年前，該府僅10家榴槤包裝廠，如今有600家。

一些榴槤種植者成了百萬富翁。Eric Chan是其中之一。他七年前以相當於450萬美元的價錢賣掉公司控制性股權，幾乎是原始投資的50倍。

他提到勞勿時說，當地種榴槤的農民曾經貧窮，但「每個人都賺了大錢。他們把房子從木造改成磚造，還有能力送子女出國上大學」。

泰國尖竹汶府隨處可見榴槤致富的跡象：現代化房舍和新建成的醫院。

兩年前落成的購物中心4月間剛舉辦過一場汽車展，參展的有英國品牌MG，經銷商Abhisit Meechai說，他的顧客都是榴槤果農，外表看起來不光鮮，但他們「非常非常富有」，「用現金一次付清車款」。

不過，榴槤農發大財，當地消費者卻不見得受益。據中央社報導，過去10年，因中國需求暴增導致榴槤價格漲15倍，令東南亞當地消費者沮喪，眼看榴槤從一種在地隨處可見的水果，搖身變成專供出口的高檔品。

中國也不僅僅是向東南亞購買榴槤，中資已流入泰國的榴槤包裝和物流業務。泰國國際貿易專家亞特（Aat Pisanwanich）表示，中國利益集團已控制泰國約70%的榴槤批發和物流業務。亞特在5月的一場記者會表示，泰國自家的榴槤批發公司恐在不久的將來消失。