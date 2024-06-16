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酷澎在韓遭重罰 稱「操控關鍵字」為全球電商慣例

中央社首爾12日專電
韓國電商平台酷澎的送貨卡車。(路透)
韓國電商平台酷澎的送貨卡車。(路透)

韓國電商平台酷澎（Coupang）日前因涉嫌操縱網站演算法，推銷自有品牌商品，遭韓國當局重罰1400億韓元（約1億260萬美元），但酷澎主張當局開罰原因是「全球電商慣例」，不服這次開罰。

韓國公正交易委員會（相當於公平會）日前以操控演算法、增加自有品牌出現頻率，以及動員旗下員工評論自有品牌商品，誘導消費者購買等原因，對酷澎開罰1400億韓元，創下韓國通路業者遭罰的最高金額紀錄。

韓民族日報今天報導，酷澎在美國證券交易委員會（SEC）網站上公開表示，韓國公正委判定酷澎操控搜尋關鍵字順序為欺瞞消費者且違反韓國法律的行為，但這種做法是「韓國與全世界所有電商業者遵循的慣例」。

韓國公正委對酷澎開罰同時，也向檢方告發相關違法行為，酷澎隨即表達不服，表示將透過行政訴訟強硬應對，對於公正委認為是造假的「提高自有品牌商品曝光頻率」行為，酷澎主張與一般實體商場陳列商品的策略無異，並提出「員工評論並未造假的5大核心證據」，強調相關措施的合理性。

酷澎主張，旗下員工組成的體驗團都是以客觀角度寫下評論，甚至可能給出1到2星的低評價，「從2019年2月至2022年6月間發出評論的平均分數為4.79顆星，低於一般體驗團的4.82顆星」。

但公正委指出，此案重點不在於酷澎旗下員工發表的評論內容，而是酷澎在禁止網站的賣家發表評論同時，卻允許員工對自有品牌發表評論，誘導消費者，違反公正交易法規定。

酷澎與公正委今年4月也曾就相關問題發生爭議，據首爾新聞報導，當時公正委委員長韓基貞在媒體上提及酷澎陳列商品的問題，酷澎則主張「依顧客希望的方式陳列顧客想要的商品是通路商的本質」。

報導指出，酷澎對公正委這次開罰的態度強硬，可能得益於今年2月就其他案件勝訴。公正委2021年曾就酷澎對LG生活健康等業者的不公平待遇開罰32億韓元，但首爾高等法院判斷酷澎在交易上並不具有利地位，因此取消這次罰款。

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