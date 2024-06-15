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若中國限制進口歐盟豬肉 分析：供應商將面臨惡夢

中央社台北15日電
分析指出，若中國全面暫停進口歐盟的豬肉，對歐盟的豬肉供應商來說是場惡夢。圖為北京一個肉類批發市場。(路透)
分析指出，若中國全面暫停進口歐盟的豬肉，對歐盟的豬肉供應商來說是場惡夢。圖為北京一個肉類批發市場。(路透)

中國業界正遊說官方對歐盟乳製品展開反補貼調查，並對歐盟豬肉產品展開反傾銷調查。分析指出，若中國全面暫停進口歐盟的豬肉，對歐盟的豬肉供應商來說是場惡夢，並會對整個歐盟產生影響。

歐盟執委會日前宣布，擬對中國電動車加徵最高38.1%的暫時性反補貼關稅。中國官方醞釀以「業者遊說政府」的名義，對歐盟的乳製品、豬肉展開反補貼及反傾銷調查，作為報復歐盟的手段。

中國商務部並於13日表示，中國國內產業有權提起調查申請，維護「正常市場競爭秩序」和「自身合法權益」。

路透社報導指出，如果中國限制進口歐盟豬肉，歐盟的豬肉產業將面臨「惡夢」。

報導引述荷蘭合作銀行（Rabobank）全球策略師薛拉德（Justin Sherrard）分析，中國從歐盟購買的豬肉部位包含耳朵、鼻子和腳，而歐洲的客戶對此需求很低，歐盟的豬肉出口商可能會為這些肉品尋找替代市場，「但目前這類出口中國的歐盟豬肉是否能找到替代市場，對此存疑」。

他說，若中國執行反制措施，整個歐洲的豬肉供應鏈都會受到干擾，導致豬農生產豬肉過剩，價格和利潤連帶下降。

報導指出，西班牙每年向中國出口約15億美元的豬肉產品，西班牙相關部門官員強調，若這些措施生效，雙方都將遭受損失。西班牙豬肉生產商代表也表示，「希望歐盟和中國之間的關係永遠良好，我們正在努力確保這樣的良好關係繼續維持下去」。

報導引述德國肉品加工業者托尼斯（Toennies）的分析，如果歐盟的肉品出口商，特別是西班牙，不能向中國出口豬肉，部分產品將不得不在歐盟內部尋找市場，屆時預計歐盟豬肉價格將面臨下跌的壓力，「即便找到替代用途與市場，但利潤比不上直接向中國銷售」。

報導另引述德國農業市場分析機構AMI的肉類分析師科克（Tim Koch）表示，如果中國尋求歐盟之外的替代供應商，南美洲可能受益，「尤其是巴西，中國在過去幾年間，一直擴大從巴西進口數量」；法國的肉品分析師辛米爾（Jean-Paul Simier）則提到，俄羅斯可能會介入並彌補歐盟出口降低後的部分缺口。

歐盟 德國 巴西

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