首爾團體3D列印智慧氣球 送電子喇叭到平壤罵金正恩

總部設在首爾的神秘團體也陸續飄送「智慧氣球」,可以深入北韓散發傳單,並以電子喇叭播放批評北韓領袖金正恩的錄音。圖為該團體在進行測試。路透

在北韓 持續朝南韓空飄「垃圾氣球 」之際,一個總部設在首爾的神秘團體也陸續飄送「智慧氣球」,可以深入北韓散發傳單,並以電子喇叭播放批評北韓領袖金正恩 的錄音。

路透報導,這些所謂「智慧氣球」使用3D列印機及網路上取得的零件製造,有時會配備全球衛星定位系統(GPS)追蹤裝置,每顆成本可高達1000美元。

在春季到秋季期間,當順風朝北吹時,這個神秘團體會每月一次或兩次向北韓飄送這種氣球,大多時候是透過夜色掩護。

時至今日,讓氣球飛得更遠不是不可能,其中一顆甚至飛到中國。他們目標讓氣球飛到首都平壤等北韓境內深處,攜帶的空飄物品才掉落。

這個團體名為「北韓改革開放委員會」(The Committee for Reform and Opening up of Joson)。一名成員表示:「我們的智慧氣球昂貴,但我們認為,它們比其他團體空飄的氣球強100倍。」

這個團體自2016年開始研發這些精密裝置,自2022年開始定期向北韓飄送,不但散發數以千計傳單,並且播放操北韓口音、批評北韓最高領導人金正恩的錄音。

其中一則錄音內容說:「金正恩是反對人民、反對統一的賣國賊。」