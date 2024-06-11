我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

華郵：川普核心圈 考慮推出「義務役」

馬拉威副總統等10人墜機身亡 前第一夫人也罹難

中央社馬拉威首都里朗威11日綜合外電報導
馬拉威副總統齊里瑪在墜機事故中身亡。路透
馬拉威副總統齊里瑪在墜機事故中身亡。路透

搜救人員在一處多霧森林尋獲飛機殘骸後，馬拉威總統查奎拉今天證實，副總統齊里瑪在墜機事故中身亡；與他同機的另外9名罹難者中，包含前第一夫人穆魯齊。

一架載有51歲的齊里瑪（Saulos Chilima）及另外9人的軍方飛機於昨天失蹤。這架飛機原定前往馬拉威北部城市姆祖祖（Mzuzu），卻因天候不佳而無法降落，被告知返回首都里朗威（Lilongwe）後傳出失聯。

法新社報導，查奎拉（Lazarus Chakwera）對全國發表演說時表示：「搜救團隊已經找到那架飛機…機體全毀且無人生還，機上所有乘客全因撞擊身亡。」

馬拉威前第一夫人夏尼爾．穆魯齊（Patricia Shanil Muluzi）也搭乘了那架飛機，她的前夫是前總統穆魯齊（Bakili Muluzi），兩人在穆魯齊卸任後離異。

馬拉威軍方搜救團隊一名成員與法新社分享的照片顯示，軍方人員站在飛機殘骸附近一處多霧斜坡，殘骸上有這架馬拉威陸軍航空聯隊（Malawi Army Air Wing）多尼爾（Dornier）228-202K飛機的註冊編號。

齊里瑪在2014年首度當選副總統，頗富魅力又言語強硬的他在馬拉威廣受愛戴，在年輕人之間尤其受歡迎。

然而2022年，齊里瑪擔任副總統第2任期時，因賄賂醜聞被控犯下貪汙罪，他遭到逮捕，也因此失去權力。

不過馬拉威法院上月撤銷對齊里瑪的控訴後，他便恢復了公職。

上一則

韓媒：下周或舉行韓中外交安全對話會議

下一則

曾獲普利茲克獎 日本建築大師槇文彥95歲逝世

延伸閱讀

日本海衛隊4月海鷹墜海7人至今下落不明 防衛省研判全員8人悉數罹難

日本海衛隊4月海鷹墜海7人至今下落不明 防衛省研判全員8人悉數罹難
英媒：馬拉威副總統墜機身亡 舉國哀悼一天

英媒：馬拉威副總統墜機身亡 舉國哀悼一天
轉機插曲

轉機插曲
第一夫人穿梭大西洋出席杭特審判庭 飛行費用幾乎都納稅人埋單

第一夫人穿梭大西洋出席杭特審判庭 飛行費用幾乎都納稅人埋單

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高

「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高
捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光
他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家

他進紐約超市「為充飢」就花了50美元 在地人：改逛這幾家