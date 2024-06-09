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以軍：前半島記者包庇哈瑪斯關押人質 已遭擊斃、家人生死不明

編譯盧思綸／即時報導

紐約郵報報導，以色列國防軍8日發動空襲和地面戰解救4名以色列人質，現在軍方曝光前半島電視台加薩記者阿爾賈莫（Abdallah Aljamal），為哈瑪斯提供自家住所關押其中3名人質，而該記者同時是哈瑪斯勞動部發言人，已經被以軍突擊隊擊斃。

以色列時報指出，最一開始，歐洲—地中海人權觀察組織（Euro-Med Human Rights Monitor）負責人阿布杜（Ramy Abdu）率先報導宣稱，國防軍突襲記者阿爾賈莫住家，殺害阿爾賈莫及其父親在內等若干家人。

後續國防軍證實消息，但並未透露阿爾賈莫家人的下落，且在聲明稿中強調「證明哈瑪斯拿平民作為人肉盾牌」。

阿爾賈莫曾於2019年為半島電視台撰寫專欄，不過半島電視台表示阿爾賈莫從來並非旗下員工。

阿爾賈莫生前為《巴勒斯坦紀事報》（Palestine Chronicle）撰稿，報導大量死於以哈戰爭交火的加薩巴勒斯坦人。而他近來的報導多半聚焦國防軍在中部紐瑟拉特（Nuseirat）的行動，也是他的住家所在地。

對此非營利組織《巴勒斯坦紀事報》亦於9日證實阿爾賈莫身分，不過並未評論阿爾賈莫協助哈瑪斯藏匿人質一事。該報總部在美國華盛頓州，旨在提供關於加薩的每日新聞，聲稱旗下團隊 「由專業記者、受人敬重的作家和作者組成，他們不代表任何政黨發言，也不擁護任何特定政治宣傳」。

被拘禁在阿爾賈莫家的人質是22歲詹恩（Almog Meir Jan）、27歲柯茲洛夫（Andrey Kozlov）與41歲茲福（Shlomi Ziv）。

哈瑪斯 加薩 巴勒斯坦

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