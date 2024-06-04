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越南大城市生活不易 房價物價漲不停催生窮忙族

中央社河內4日專電
經濟急速發展下，越南大城市的生活成本急遽攀升，外地人就算打拚多年也未必能夠買房。圖為胡志明市蔬果攤商。(中央社)
經濟急速發展下，越南大城市的生活成本急遽攀升，外地人就算打拚多年也未必能夠買房。圖為胡志明市蔬果攤商。(中央社)

河內市與胡志明市名列越南最貴的兩個城市，近年來房價、物價急漲，留在都市追夢的外地人，到頭來可能淪為窮忙，有朝一日回老家過生活，成了奮鬥十多年後的最終期盼。

越南統計總局（GSO）3月公布2023年空間生活成本指數（SCOLI），政治中心河內市自2019年起連續5年蟬聯「越南最貴城市」，依序是經濟重鎮胡志明市、廣寧省（Quang Ninh）、海防市（Hai Phong）。

今年農曆年過後，河內市房價漲了2成，推升租金與物價。有調查發現，房間與公寓租金漲了15%至20%。以文教區紙橋區（Cau Giay）來說，租個房間每個月多出30萬至50萬越南盾（約12至21美元），介於270萬至350萬不等（約115至148美元）。

影片來源：YouTube 中央社

今年22歲、大學剛畢業的曲氏英詩（Khuc Thi Anh Thi）對房租漲價最有感。她認為，愈來愈多人湧向河內市找發展機會，過去300萬（約127美元）就可以租到一個20平方公尺的房間，現在要400萬至500萬才能找到合適的房間。

曲氏英詩感嘆，剛出社會手頭不可能太寬裕，房租一直漲加上還沒找到開源的好方法，只能減少非必要支出。目前收入3成拿來繳房租、4成用於基本生活開銷、娛樂占1成，2成存下來當成回家鄉海防市的發展基金，「河內太貴了」。

越南民智報（Dan Tri）引述越南統計總局2023年的調查指出，河內市每人每月平均收入為686萬（約291美元），胡志明市則是651萬（約276美元）。儘管近年越南的地區最低薪資以7%漲幅多次上調，遠遠追不上大城市的房價與物價。

越南首都河內市連續5年蟬聯全國最貴城市，近年來房價上漲推升租金與物價，沉重的生活...
越南首都河內市連續5年蟬聯全國最貴城市，近年來房價上漲推升租金與物價，沉重的生活成本讓許多人成了窮忙一族。圖為河內市晚高峰的通勤族。(中央社)

根據越南前鋒報（Tien Phong），越南房地產公司CBRE數據顯示，河內市今年第1季的公寓新成屋每平方公尺不含增值稅大約為5600萬（約2376美元），年增19%、季增5%。胡志明市同期則是高出河內市10%左右。

來自中部廣治省（Quang Tri）在胡志明市打拚15年的阿山（Son）指出，他們一家三口每個月光吃、住等基本開銷就要花1500萬（約636美元）。現在什麼都變貴，他做為市場銷售人員，只好更加努力工作，業績變好收入就會增加。

37歲的阿山表示，他對自己的收入算滿意，至少生活過得去，還能存點小錢，但在胡志明市買房子顯得遙不可及。有一天當覺得做夠了、賺夠了，一定會搬回老家，鄉下生活遠比住在大城市中輕鬆。

河內市民范黃戰（Pham Hoang Chien）自認比他人幸運，屬於有房一族，但生活壓力還是不小。他說，做為受薪階級，收入就是上班領的那份薪水，要養家、養小孩壓力很沉重，現在物價不斷上漲，薪資根本追不上。

年過四旬的范黃戰說，他的薪水扣掉飲食、交通、房子水電、維護等支出後，剩3成可靈活運用，其中部分用於投資盼增加收入。他很慶幸自己已經有房子，不然房價飆成這樣，年輕外地人想在河內市扎根根本不可能。

越南 房價 租金

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