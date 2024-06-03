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拜登不支持制裁國際刑事法院 內唐亞胡：訝異失望

中央社／華盛頓2日電
以色列總理內唐亞胡。(美聯社資料照片)
以色列總理內唐亞胡。(美聯社資料照片)

國際刑事法院檢察官申請對以色列總理內唐亞胡發出逮捕令，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在今天播出的訪問中表示，他對美國總統拜登不尋求制裁國際刑事法院感到「失望」。

法新社報導，美國國會的共和黨和民主黨都敦促制裁國際刑事法院（International Criminal Court），儘管白宮表示將阻止他們立法。

內唐亞胡在5月29日錄製的天狼星XM廣播電台（Sirius XM）訪問中說：「美國表示，他們將以兩黨合作的方式支持制裁法案。」

「我認為這仍然是美國的立場，因為幾天前兩黨達成了共識。現在你說要打個問號，坦白講，我既驚訝又失望。」

國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）上月表示，他正在尋求對內唐亞胡、以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及哈瑪斯領導人亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）、哈尼雅（Ismail Haniyeh）和戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令，理由是涉嫌犯下戰爭罪和反人道罪。

美國並非國際刑事法院成員，一直以來拒絕國際刑事法院對美國公民發出逮捕令的管轄權，但以觀察員的身分，在某些議題上與國際刑事法院合作。

白宮雖然批評國際刑事法院，拜登先前也稱申請逮捕令「令人憤慨」，但白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）後來告訴記者，制裁並非「正確做法」。

白宮 拜登 以色列

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