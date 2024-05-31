烏戰事加劇 法不邀俄參加諾曼第登陸80周年紀念儀式

法國諾曼第的一名遊客4月25日看著猶他灘頭紀念館遺址展示的戰車。歐新社

法國總統府官員30日表示，因為克里姆林宮對烏克蘭 發動戰爭，且在最近幾周進一步加劇，俄羅斯 沒有獲邀參加下周舉行的諾曼第登陸（D-Day）80周年紀念儀式。

華盛頓郵報與法國國際廣播電台（RFI）報導，艾麗榭宮官員在記者會表示，「俄羅斯沒有得到邀請」，並稱「鑒於2022年2月發動了侵略戰爭，戰事在過去幾周才加劇，其參與的條件不存在」，也代表美國總統拜登 與烏克蘭總統澤倫斯基等政要將出席的紀念活動不會有俄羅斯的代表團。

該官員證實俄羅斯缺席外，也稱考慮到烏克蘭在對俄戰爭的「正義之戰」，法方邀請了澤倫斯基出席。

根據此前新聞，俄羅斯4月對烏克蘭第二大城哈爾科夫發動新一輪攻勢時，諾曼第登陸紀念活動的主辦單位卻宣布，雖然俄羅斯總統普亭是不受歡迎人物，但俄羅斯的部分官員將獲得邀請，以表彰蘇聯的戰時犧牲，讓西方國家措手不及。此舉據報惹惱了部分對於向莫斯科發出邀請感到不自在的盟邦。有美方官員日前透露，白宮對此並不高興。

華郵指出，艾麗榭宮30日答覆提問時表示，紀念儀式將納入向蘇聯戰時貢獻致敬，而且「不會有抹去歷史」。然而，俄羅斯對於自己在協助打贏二戰的角色引以為豪，在諾曼第登陸80周年紀念儀式受到怠慢將被視為對莫斯科的譴責。

根據報導，包括德國總理蕭茲跟英國首相蘇納克，各國元首與政府首腦預計將赴諾曼第，跟二戰退伍軍人一起紀念美、英跟加拿大軍1944年6月在諾曼第灘頭登陸80周年；白宮30日則宣布，拜登將於6月5日至9日前往諾曼第與巴黎，進行首趟對法國的國是訪問。