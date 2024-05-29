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摩爾多瓦盼走向西方 布林肯到訪將宣布支持方案

中央社摩爾多瓦基希納烏29日綜合外電報導
國務卿布林肯（左）今天訪問摩爾多瓦，與該國總統桑杜（Maia Sandu，右）會談。歐新社
國務卿布林肯（左）今天訪問摩爾多瓦，與該國總統桑杜（Maia Sandu，右）會談。歐新社

國務卿布林肯今天訪問摩爾多瓦，與該國總統桑杜會談。正值出現俄羅斯在其他地方有所斬獲的警訊之際，布林肯藉此凸顯堅實支持這個前線國家走向西方的願景。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）抵達位處烏克蘭和歐洲聯盟（EU）成員國羅馬尼亞之間的摩爾多瓦後，隨即與桑杜（Maia Sandu）進行會談。桑杜為全歐洲最貧窮國家之一的摩爾多瓦擘劃了堅定親歐路線。

在摩爾多瓦親俄分離主義地區聶斯特河沿岸（Transnistria）駐軍的莫斯科，近日在烏克蘭戰場勢如破竹，讓基輔可以用西方武器對俄羅斯境內進行直接打擊的呼聲再起。

與此同時，俄羅斯看起來也在另一個前蘇聯加盟共和國喬治亞取得外交進展。喬治亞昨天強行通過對付「境外影響力」的法律，被認為與克里姆林宮推動類似立法如出一轍。

國務院歐洲事務助理國務卿歐布萊恩（Jim O'Brien）表示，布林肯將會宣布「一套堅實方案支持」摩爾多瓦。

他表示，相關援助將部分聚焦在能源議題上。擁有260萬人口的摩爾多瓦直到最近，幾乎所有天然氣需求都還仰賴從俄羅斯進口，正尋求多樣化。

同時，在桑杜今年稍晚將尋求連任的此刻，歐布萊恩說，布林肯也將宣布提振民主、打擊假新聞的措施。

路透報導，桑杜治下的摩爾多瓦立場堅定譴責俄羅斯侵略烏克蘭、以加入歐洲聯盟為志。

歐布萊恩指出，華府沒有看到俄羅斯對聶斯特河沿岸構成直接軍事威脅。自從1990年代初期的戰爭以來，莫斯科就對當地派駐由維和人員和軍人組成的部隊。

摩爾多瓦定10月針對是否將爭取加入歐盟寫入憲法舉行公投。堅定支持烏克蘭的摩爾多瓦認為自身安全與基輔能否阻擋俄軍攻勢脣齒相依。

俄羅斯 布林肯 烏克蘭

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