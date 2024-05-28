哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室關係相當冷淡，近來由於兩人到奈及利亞訪問，當地給予如皇室貴族出巡的高規格接待，民眾們更是熱情迎接他們到訪，更讓哈利的父親查爾斯與兄長威廉火冒三丈，皇室專家認為有可能使他們的不和變得更嚴重，也許永遠無法和解。不過哈利和梅根就算再讓查爾斯與威廉不滿，還不至於徹底動搖英國的君主制度，有皇室專家認為，另外一件嚴重的事若發生，才會徹底擊垮民眾對皇室的信心，造成君主制的崩解。

那就是，倘若威廉和妻子凱特 的婚姻生變，凱特主動提離婚。由於威廉與凱特將是未來的英國國王與英國王后，皇室人員向來把他們塑造成「模範夫妻」，尤其凱特更有著「皇室好媳婦」的形象。甚至連在對外的形象營造上，皇室人員都寧可把梅根塑造成負面人物，卻不允許凱特的形象有任何損傷，因而凱特要是主動戳穿她與威廉美滿婚姻的真相，英國民眾還能對皇室有啥期待？自然會引發難以想像的後果。