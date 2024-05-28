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哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室關係相當冷淡，近來由於兩人到奈及利亞訪問，當地給予如皇室貴族出巡的高規格接待，民眾們更是熱情迎接他們到訪，更讓哈利的父親查爾斯與兄長威廉火冒三丈，皇室專家認為有可能使他們的不和變得更嚴重，也許永遠無法和解。不過哈利和梅根就算再讓查爾斯與威廉不滿，還不至於徹底動搖英國的君主制度，有皇室專家認為，另外一件嚴重的事若發生，才會徹底擊垮民眾對皇室的信心，造成君主制的崩解。

那就是，倘若威廉和妻子凱特的婚姻生變，凱特主動提離婚。由於威廉與凱特將是未來的英國國王與英國王后，皇室人員向來把他們塑造成「模範夫妻」，尤其凱特更有著「皇室好媳婦」的形象。甚至連在對外的形象營造上，皇室人員都寧可把梅根塑造成負面人物，卻不允許凱特的形象有任何損傷，因而凱特要是主動戳穿她與威廉美滿婚姻的真相，英國民眾還能對皇室有啥期待？自然會引發難以想像的後果。

還好，這種事情未必會發生，雖然八卦刊物在凱特宣告罹癌之後，開始檢討她和威廉之間的婚姻有哪些問題，讓外界知道他們絕非「神仙眷侶」，可是和威廉離婚，凱特就會跟無緣見面的已故婆婆黛安娜一樣，與英國王后的地位擦身而過，她也不至於這麼做。倒是哈利和梅根的「偽皇室參訪之旅」食髓知味，還即將再來一回，據傳目的地可能是迦納，威廉與查爾斯可能又要被弄到氣炸。

哈利（中）與梅根的「偽皇室之巡」頗成功，皇室高層大怒。（路透資料照片）
哈利（中）與梅根的「偽皇室之巡」頗成功，皇室高層大怒。（路透資料照片）

凱特 哈利 梅根

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