這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這可能是英國近日來引起最多爭議的一幅畫──凱特 王妃的新畫像登上英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)封面，以展現她的「優雅與勇氣」──但許多英國人覺得畫像與本人差距太大，瞠目結舌地說：「這哪位？」

這幅肖像畫的作者是英裔贊比亞藝術家漢娜·烏左爾(Hannah Uzor)，她並未親眼見過凱特王妃，但她說，自己為了這幅畫，研究過18萬9000張凱特王妃的照片。

在社群媒體上，這幅肖像畫被許多人視為笑話；一些新聞網站還舉辦投票 ，要大家評評這幅畫是否傳神。

每日電訊報(Daily Telegraph)的首席藝術評論家蘇克(Alastair Sooke)，稱這幅肖像畫「糟到極點、讓人無法忍受，是讓我下巴直接掉到地板程度的爛」。

許多人則說這幅畫差不多只是中學生的水準。

凱特王妃2022年出席南非國宴時，穿了一套及地的白色禮服，搭配帶有藍色腰帶和墜飾的斗篷，與畫中描繪的服飾相似。（美聯社資料照）

有人說：「我尊重這位畫家，不過我在這幅畫裡沒看到凱特。」還有人批評得更加直接，稱這幅畫作「侮辱人」及「可怕」。

不過，也有人挺這位畫家，認為繪畫本來就在於捕捉神韻，而非務求形似；還有人稱讚這幅畫十分美麗。

雪梨科技大學視覺傳達學教授、藝術家法赫德(Cherine Fahd)對華盛頓郵報(Washington Post)說，烏左爾這位非裔畫家一向關注種族議題，她覺得這幅畫最有趣的部分在於「一位有色人種的女藝術家表現出她看待君主的方式」。

烏左爾本人則說，她一開始並不曉得這幅畫引起這麼多爭議與討論，她表示，她的畫作意在描繪凱特的靈魂，「要批評的就隨他們去吧。」

在這幅畫中，凱特王妃穿了一套及地的白色禮服，搭配帶有藍色腰帶和墜飾的斗篷，她在2022年出席南非國宴時作此打扮。

王室未對這幅畫公開置評。

王室在14日揭示了英王查理三世 登基以來的首張官方肖像畫，因畫面一片血紅引發批評。

影片來源：YouTube Page Six