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ICC尋求對內唐亞胡發逮捕令 以色列批「歷史性恥辱」

中央社海牙20日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。路透
以色列總理內唐亞胡。路透

國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）今天以涉嫌戰爭罪和危害人類罪為由，尋求對以色列總理內唐亞胡和伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）3位領袖發出逮捕令。

法新社報導，林汗已申請對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發布逮捕令，他們遭控犯下「讓人餓死」、「蓄意殺人」以及「滅絕和/或謀殺」罪。

林汗提到內唐亞胡和葛朗特時說，「我們認為，涉嫌危害人類罪是（以國）根據國家政策對巴勒斯坦（Palestinian）平民發動廣泛和系統性攻擊罪行的一部分。根據評估，這些罪行持續進行至今」。

林汗指出，辛瓦（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）及哈尼雅（Ismail Haniyeh）這3位哈瑪斯（Hamas）領袖應為其在加薩和以國犯下的戰爭罪和違反人類罪負責。

這3位哈瑪斯領袖，還遭控犯下「滅絕」、「強暴和其他性暴力行為」以及「挾持人質的戰爭罪」。

聲明說：「我們認為，涉嫌危害人類罪是哈瑪斯和其他武裝團體根據其組織政策，對以色列平民進行廣泛和系統性攻擊罪行的一部分。」

林汗在2021年對以色列、哈瑪斯及其他巴勒斯坦武裝團體在巴勒斯坦領土可能犯下的戰爭罪展開調查。

他說，這起調查現在擴大至「2023年10月7日攻擊事件發生以來，持續升高的敵對行動和暴力事件」。

林汗多次呼籲釋放關在加薩的所有人質，並警告以色列別在加薩走廊的拉法（Rafah）採取軍事行動。

根據報導，在嚴格意義上，如果逮捕令申請獲准，意味國際刑事法院124個成員國的任何一國有義務在內唐亞胡踏入他們的國境時逮捕他。

此外，ICC首席檢察官申請對內唐亞胡發布逮捕令後，以色列抨擊這是「歷史性的恥辱」。

以色列外長表示，「檢察長同時提到我國總理和防長，以及極度惡劣的納粹怪物哈瑪斯，這個歷史性的恥辱會永遠被記住」。

以色列 哈瑪斯 加薩

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