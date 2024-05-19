阿根廷總統踩地雷：諷西班牙總理妻貪腐 馬德里召回大使

阿根廷總統米雷伊。(美聯社)

到訪西班牙的阿根廷總統米雷伊今天在馬德里一場活動中沒有點名暗指西班牙總理桑傑士的妻子「貪腐」。西班牙外交部長阿爾巴雷斯宣布召回駐阿根廷大使。

法新社報導，阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）說：「一名現任總統於訪問西班牙期間侮辱西班牙和西班牙總理，這令人無法接受。此舉打破所有外交慣例和國家之間共存的最基本規則。」

他在電視播出的談話中說：「米雷伊（Javier Milei）的行為已經把西班牙和阿根廷關係帶到最近史上最糟一刻。因為這個原因，我剛剛已經將我們駐布宜諾斯艾利斯大使無限期召回國內進行磋商。」

西班牙同時要求米雷伊公開道歉。阿爾巴雷斯警告，否則馬德里將會「採取我們認為合適的所有措施，捍衛我們主權和尊嚴」。

西班牙極端民族主義派政黨民聲黨（Vox）今天稍早舉辦全球極右翼領導人會議，出席活動的米雷伊說桑傑士（Pedro Sanchez）夫人葛梅茲（Begona Gomez）是一名「貪腐的婦人」。

雖然沒有點名兩人，米雷伊暗指桑傑士上個月因為葛梅茲所受攻擊而經歷一段考慮是否辭職的冷靜期，使得所指為何呼之欲出。

米雷伊說：「全球菁英無法理解這對於實施社會主義思想的毀滅性可能有多大…比如說，你們甚至還有那位貪腐的婦人，被搞髒了，還得花5天時間去思考此事。」

葛梅茲遭西班牙法院展開貪汙調查後，桑傑士4月24日表示，「需要停下來思考」辭職的可能性，並說他將於同月29日宣布決定，在那之前則暫停公務行程。

路透報導，自稱「無政府資本主義者」的米雷伊此行打破外交儀節，拒絕會見西班牙國王菲 利佩六世（King Felipe VI）和桑傑士，寧願出席民聲黨集會，跟該黨領導人阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）同台宣傳自己的書。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在X平台發文表示，「攻擊政治領袖家族成員的作法在我們文化中無容身之地」。