「英國最善良水電工」遭爆詐欺 男星休葛蘭也受害

一名曾被封為「英國最善良水電工」的社會企業創辦人James Anderson，以編造的熱心公益和「社會光明面」故事成功誆騙至少200萬英鎊（近254萬美元）捐款，男星休葛蘭也是受害者。圖為Depher社區利益公司的創始人James Anderson站在一輛貨車前合影。路透

英國廣播公司（BBC）報導，一名曾被封為「英國最善良水電工」的社會企業創辦人，以編造的熱心公益和「社會光明面」故事成功誆騙至少200萬英鎊（近254萬美元）捐款，男星休葛蘭也是受害者。

成立於2017年、位於英格蘭西北部伯恩利（Burnley）鎮的Depher按英國法規被歸類為社區利益公司（CIC），資金來源除了一般商業收入，還有捐款和群眾募資。

不過，根據BBC昨、今兩天發布的調查和後續追蹤報導，至少自2019年以來，創辦人安德森（James Anderson）透過在社群媒體 發布社經弱勢民眾和老年人照片、以及宣稱Depher如何關懷和免費協助他們，向各界騙取愛心捐款，並將公司部分所得用於添購私人住宅和汽車。安德森濫用相關影像往往未經當事人同意。

根據Depher在社群媒體發布的數百則「愛心事蹟」，公司將善款用於提供免費食物和水電維修服務，協助繳清瓦斯、電力和喪葬費用。

這樣的「暖心故事」在英國生活成本節節上升期間廣受民眾歡迎，安德森也成為媒體紅人，海撈至少200萬英鎊善款，知名捐款人包括創作歌手莉莉艾倫（Lily Allen），休葛蘭（Hugh Grant）也曾捐助7萬5000英鎊。

回應BBC質問，安德森說：「我知道我做錯事了，我道歉。但我能做什麼？我沒有魔法棒。我不是哈利波特 （Harry Potter）。」安德森在BBC調查期間，刪除了Depher在社群媒體有超過10萬人追蹤的主要官方帳號。

BBC揭露的Depher「假暖心」故事中，包括安德森宣稱曾成功防止一名80多歲老太太自殺，因為他不僅傾聽老太太來電訴說心聲，還為她解決熱水供應問題，貼文並標註#costoflivingcrisis（生活成本危機）。

BBC發現，2021年2月至2023年8月期間，Depher總計在社群媒體使用這名老太太的照片7次，但真名為喬伊斯（Joyce）的老太太早在2020年即過世。

喬伊斯的女兒安德列亞（Andrea）告訴BBC，安德森對外發布的故事「完全是謊言」、「像是把弱勢者當印鈔機」。安德森確實曾為喬伊斯免費維修淋浴設備，但由於喬伊斯事實上有能力負擔相關費用，後來喬伊斯一家還向Depher捐款100多英鎊。

安德森則說，社群媒體相關圖文不是他發布的，但坦承貼文內容「不實」。

在另一個案例，安德森在社群媒體分享影片，呈現他為一名90多歲老先生「免費安裝」暖氣熱水鍋爐的過程。

影片中，老先生明確表示不想被拍攝，但在隨後兩年期間，安德森不僅在社群媒體使用老先生的影像超過20次，還提到老先生害怕自己會因為是同性戀者而遭歧視 。相關貼文成功讓Depher募得約27萬英鎊善款。

曾被封為「英國最善良水電工」、「水電工英雄」的安德森不僅曾獲已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）感謝函，2023年更獲頒表揚對社區有貢獻人士的「英國公民獎」（British Citizen Award）。

BBC的調查報導發布後，安德森的「英國公民獎」遭撤銷。英國的募資活動獨立監管機關Fundraising Regulator已對Depher展開調查。監管社會企業的CIC Regulator則未證實、也未否認正進行調查；但安德森說，他正與該監管機關「配合」。

英國慈善組織登記暨監管機關「慈善組織委員會」（Charity Commission）向BBC證實，委員會曾在2020至2023年期間，3度否決Depher登記為慈善機構的申請案，最後兩次的否決理由為：Depher從事的不是慈善活動。

安德森說，正採取行動修補過失，希望英國各界能原諒他，「如果休葛蘭想把錢要回去，我可以還他」。