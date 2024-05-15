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新加坡總理黃循財發表就職演說 提及希望中美兩國關係保持穩定

編譯周辰陽／即時報導
新加坡新總理兼財長黃循財15日在新加坡總統府舉行的就職典禮發表講話。路透
新加坡新總理兼財長黃循財15日在新加坡總統府舉行的就職典禮發表講話。路透

新加坡新上任總理兼財政部長黃循財宣誓就職後發表演說，承諾自己將跟團隊一起為人民和國家竭盡所能，並會走入基層貼近民眾，瞭解人民心聲，努力提高生活素質。

聯合早報報導，黃循財以英語、馬來語跟中文發表演講，表示「能宣誓就任新加坡總理，我深感榮幸」，很榮幸能接替李顯龍，以新的身份繼續為民服務，立志在未來竭盡所能，擔起這項重任，也感激李顯龍這些年來的鞠躬盡瘁與許多貢獻，以及答應繼續留在內閣。

黃循財是第一位在新加坡建國之後出生的總理，所領導的第四代領導團隊成員也幾乎都在1965年後出生。他表示，「我這一代人的故事，也是新加坡獨立建國後的故事。我們的人生歷程是新加坡立國價值觀的見證。廉潔、唯才是用、多元種族、公正，以及平等，這些原則根植於我們心中」，並強調新加坡人譜寫國家未來的新篇章並非從頭開始，而是「站在巨人的肩膀」。

黃循財指出，亞太地區在冷戰結束以來的30年享受了前所未有的和平與穩定，但這個時代不會復返，現在面對的是一個充滿衝突和競爭的世界，「我們必須適應這些新的現實，適應一個更加混亂、更加危險和更加暴力的世界。幸運的是，新加坡的國際地位很高，品牌在全球受到欽佩和信任」。

黃循財強調，新加坡希望在維護國家利益與權利的同時與各方友好相處，重視東協的核心地位，以及這個區域組織在促進合作與一體化的努力，並希望中美關係保持穩定。就算這兩個大國不可避免地出現問題，新加坡也會繼續保持與雙方接觸。

黃循財說，「我們會加強與遠近國家的夥伴關係，推進新加坡的利益，以及更好地塑造自己和世界的未來」。

新加坡 財政部

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