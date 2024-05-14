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英網安情報首長：中國力圖未來10年主宰全球科技

中央社記者陳韻聿倫敦14日專電
英國在資通訊領域的情報安全機關「政府通訊總部」（GCHQ）首長巴特勒(圖)今天說，中國正尋求往對自己有利的方向形塑全球科技標準，力圖在未來10至15年強勢確立主宰地位。美聯社
英國在資通訊領域的情報安全機關「政府通訊總部」（GCHQ）首長巴特勒(圖)今天說，中國正尋求往對自己有利的方向形塑全球科技標準，力圖在未來10至15年強勢確立主宰地位。美聯社

英國在資通訊領域的情報安全機關「政府通訊總部」（GCHQ）首長巴特勒今天說，中國正尋求往對自己有利的方向形塑全球科技標準，力圖在未來10至15年強勢確立主宰地位。

巴特勒（Anne Keast-Butler）指出，中華人民共和國在網路領域的「不負責任」行為削弱全球網路安全，影響所有人。

她提到，中國不僅已建構先進網路能力，也多方運用日益蓬勃發展的駭客與資料掮客商業體系，在網路領域對英國構成的風險日增。為嚇阻並打擊來自其他國家及惡意行為者的網路威脅，英國持續與情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）盟友、以及產業和學術界夥伴合作。

巴特勒去年5月開始領導GCHQ，是該機關長達105年歷史上，首位女性首長。之前，她是英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）副首長，曾參與英國及盟友準備因應俄羅斯可能全面侵略烏克蘭。

英國政府主辦的網路科技暨安全事務國際會議CyberUK今、明兩天在伯明罕（Birmingham）舉行，巴特勒今天出席致詞。這是她上任以來第一場指標性演說。

她說，相較於俄羅斯和伊朗構成「立即威脅」，中國是更長遠的「劃時代挑戰」。

她重申首相蘇納克（Rishi Sunak）所言，提到中國領導層正「日益與他人合作，企圖重新形塑世界」。

應對來自中國的挑戰是GCHQ優先要務，特別是考量其規模和複雜度。巴特勒指出，目前GCHQ為應對中國而投入的資源，勝過任何其他任務。

巴特勒說，中國具脅迫性、旨在催生不穩定形勢的作為，對國際規範和價值觀造成重大風險。

出席CyberUK的英國國家安全副顧問柯林斯（Matt Collins）坦言，英國在網路領域面臨的安全威脅「持續超出」英國為應對相關威脅而作的努力，「我們必須承認這一點」。

聯邦調查局（FBI）等美國情報安全機關今年初曾示警，中國駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）恐已潛伏在大眾運輸、各式管線網絡等美國關鍵基礎設施長達至少5年，以利伺機而動。

前美國中央情報局（CIA）官員、現任白宮國家網路總監寇克二世（Harry Coker Jr.）在CyberUK表示，一旦發生危機或衝突，中國就能利用預先部署的網路能力，透過在民用關鍵基礎設施製造混亂，阻礙美國的行動力。

寇克指出，這是美方首次見到有團體不僅在美國關鍵基礎設施潛伏並取得著力點，更具備干擾美方反擊能力的明確意圖；中國駭客正以「前所未見」的規模致力迴避美方防禦、打擊美方利益。

日本國安副顧問市川惠一則說，在網路領域，中國的威脅樣態近10年出現變化：過去或許側重透過網攻竊取科技，如今則更著力於攻擊關鍵基礎設施。

駭客 俄羅斯 白宮

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