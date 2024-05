第13位諾貝爾文學獎女性得主孟洛逝世 享耆壽92歲

2013年諾貝爾文學獎得主、加拿大女作家艾莉絲.孟洛(Alice Munro),5月13日晚間在加拿大安大略省的安養院過世,享耆壽92歲。美聯社

2013年諾貝爾 文學獎得主、加拿大 女作家艾莉絲.孟洛(Alice Munro),5月13日晚間在加拿大安大略省的安養院過世,享耆壽92歲。

孟洛11歲立志當作家,生前以短篇小說聞名,被譽為「當代短篇小說大師」。她是第13位榮獲諾貝爾文學獎的女性作家,也是首位獲此殊榮的加拿大人。2009年,她獲得曼布克國際獎(The Man Booker International Prize)。

加拿大環球郵報(The Globe and Mail)今天報導孟洛過世新聞時指出,她生前罹患失智症至少十多年,家人也證實了孟洛辭世的消息。

孟洛1931年7月10日出生,10多歲時就開始寫短篇小說,而後取得獎學金就讀西安大略大學(University of Western Ontario)。

1968年,時年37歲的她發表第一部短篇小說集「幸福陰影之舞」(Dance of the Happy Shades),贏得加拿大總督文學獎小說首獎(Governor General’s Literary Award for English language fiction),這部處女作讓她一舉成名。

1978年,孟洛另一部小說「妳以為你是誰?」(Who Do You Think You Are?),讓她再次獲得加拿大總督獎。

孟洛生前共推出14部暢銷小說集,獲得3項總督獎和2項吉勒獎(Giller Prizes)。她的作品常被拿來跟許多偉大的短篇小說家相比。由於她的小說常使用第二人稱,與俄羅斯 小說家契可夫(Anton Pavlovich Chekhov)很相似,為她博得「加拿大契可夫」雅譽。

新加拿大圖書館(New Canadian Library)出版社前總編輯史坦斯(David Staines)教授與孟洛相識40多年,既是朋友又是同事。他說:「孟洛是當今世界最偉大的短篇小說作家之一;她的一生證明了文字之美。」

孟洛的文字充滿洞察力,觀察細微且充滿懸念。隨著孟洛年齡漸增,她的小說故事對於人生和愛情的看法日益複雜,大批粉絲持續擁抱她的作品,再三品味細讀,作為自我人生和愛情的見證。

她的朋友、小說家鄂卡特(Jane Urquhart)表示:「孟洛在親密關係和友誼方面有著真正天賦,她的溝通技巧尤其迷人。她對自己的人類同胞深感興趣,理解人類是她畢生的志業。」