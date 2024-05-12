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北馬其頓總統就職不承認國名 激怒希臘

中央社北馬其頓史高比耶12日綜合外電報導
北馬其頓首位女總統席楊諾夫斯卡-達夫科娃。(歐新社)
北馬其頓首位女總統席楊諾夫斯卡-達夫科娃。(歐新社)

北馬其頓首位女總統今天就職，但是這位民族主義派新領導人在演說中不承認新國名而激怒希臘。

法新社報導，這個巴爾幹半島國家於2018年與希臘簽署歷史性協議，將國名加上「北」，成為「北馬其頓共和國」（Republic of North Macedonia），終結兩國間的長期爭端。

但是席楊諾夫斯卡-達夫科娃（Gordana Siljanovska-Davkova）的民族主義政黨「馬其頓內部革命組織-馬其頓民族團結黨」（VMRO-DPMNE）反對這項協議，一直拒絕承認新國名。

這個右翼政黨8日在國會和總統大選輕鬆獲勝，原本執政的「馬其頓社會民主聯盟」（SDSM）在任何官方結果公布前就承認敗選。

席楊諾夫斯卡-達夫科娃今天向國會議員及獲邀的貴賓演說時表示，她「尊重憲法和法律，同時將會捍衛馬其頓主權、領土完整與獨立」。

她說：「我宣布將會認真負責執行馬其頓總統職務。」

法新社記者看見，席楊諾夫斯卡-達夫科娃講稿的官方文本寫的是正式國名北馬其頓。

昨天滿71歲的席楊諾夫斯卡-達夫科娃在總統大選第2輪投票以65%得票率當選，任期5年。馬其頓社會民主聯盟的前總統潘達洛夫斯基（Stevo Pendarovski）得票29%而落敗。

史高比耶（Skopje）當局於2018年與雅典當局簽署普瑞斯帕協議（Prespa Agreement），將國名改為北馬其頓。希臘因為有個同名而且深具歷史意義的北部省分而反對鄰國以馬其頓為國名。馬其頓之名源自西元前4世紀亞歷山大大帝（Alexander the Great）統治下的古希臘。

這個問題也引發希臘長期反對鄰國加入北大西洋公約組織（NATO），史高比耶最終成為歐洲聯盟成員的談判也因此延宕。更改國名之後，北馬其頓已於2020年加入北約。

希臘對席楊諾夫斯卡-達夫科娃的演說表達不滿，強調她的用字「公然違反」雙方協議。

希臘外交部聲明指出：「希臘明確宣布，與北馬其頓雙邊關係的進一步發展，以及其歐洲路程，取決於普瑞斯帕協議是否獲全面落實，尤其取決於它如何使用憲法名稱。」

據當地媒體報導，希臘駐史高比耶大使於國會的儀式中離席抗議。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）雙雙向席楊諾夫斯卡-達夫科娃表示祝賀。

不過范德賴恩在社群媒體X發文強調，北馬其頓必須堅守「改革道路，並且完全尊重具有約束力的協議，包括普瑞斯帕協議」，才能夠繼續入盟之路。

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