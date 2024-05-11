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習近平致電巴拿馬總統當選人 中巴關係受矚目

記者陳湘瑾／即時報導
巴拿馬前安全部長穆里諾當選巴拿馬共和國總統。（美聯社）
巴拿馬前安全部長穆里諾當選巴拿馬共和國總統。（美聯社）

據央視新聞報導，中國國家主席習近平11日致電巴拿馬前安全部長穆里諾（Jose Raul Mulino），祝賀他當選巴拿馬共和國總統。專家表示，新政府如何面對中國關係，將受美方關注。

央視新聞引述習近平發言指出，中巴建交近7年來，兩國關係快速發展、成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在好處。事實證明，中巴建交符合兩國根本利益，推進中巴關係、堅持一個中國原則已成為兩國社會各界普遍共識。

習近平表示，高度重視中巴關係發展，願同穆里諾當選總統開展友好交往，引領中巴關係繼往開來持續深入發展，更好造福兩國人民。

巴拿馬5月5日舉行大選，穆里諾獲得超過三分之一選票，巴拿馬選舉法院宣布其為總統當選人。穆里諾承諾盡快建立一個團結的政府，政府將支持投資和商業，並履行債務，同時誓言不忘窮人。

據美國之音報導，巴拿馬新政府與中國關係的長期策略將成為關注焦點。巴拿馬2017年與台灣斷交轉向與中國建交，時任總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）的政府與北京簽署47項協議，並進行5輪自由貿易協定（FTA）談判，中國也在巴拿馬開展了多個基礎設施項目。

報導引述墨西哥國立自治大學中國與拉丁美洲關係專家皮納（Carlos Eduardo Piña）在《外交家》撰文，他指出，瓦雷拉政府與中國的緊密關係引起了美國的不安，「巴拿馬對美國來說不但是戰略據點，也是地緣政治盟友。」

上海大學特聘教授、拉美研究中心主任江時學告訴俄通社記者，穆里諾上任後大幅調整巴拿馬對中政策的可能性較小，「因為自建交以來，中巴關係發展得非常好，兩國在多個領域取得了互利共贏的合作成果。在此背景下，穆里諾不太可能讓兩國良好的合作態勢有所退步。」

他也指出，此次巴拿馬大選期間也很少將中國作為一個話題來談論。

習近平 墨西哥 投資

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