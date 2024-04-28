「1盤食物是1盤希望」世界中央廚房將恢復加薩救援

總部在美國華府的世界中央廚房，是加薩的主要糧食救援組織，7名來自不同國家的志工於4月1日遭以軍空襲喪生，年紀最輕的阿布塔哈（左上1）僅25歲。（中央社）

加薩 走廊的主要糧食救援組織世界中央廚房月初有7名志工因以色列 空襲喪生，救援工作暫停4周，明天將恢復。世界中央廚房表示，遞送食物代表來自遠方的關懷，「一盤食物是一盤希望」。

總部位於華府的世界中央廚房（World Central Kitchen，WCK）25日在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉辦追思會，悼念7名4月1日在加薩以車隊遞送食物時，被以色列軍方攻擊而喪生的志工。

這7人分別來自巴勒斯坦 的阿布塔哈（Saifeddin Issam Ayad Abutaha）、澳洲的弗蘭克康（Lalzawmi Frankcom）、波蘭的達米安．索波爾（Damian Soból）、具美加雙重國籍的弗利金格（Jacob Flickinger），以及3名英國人柴普曼（John Chapman）、韓德森（James Henderson）與柯比（James Kirby）。

在追思會上，世界中央廚房創辦人安德瑞斯（Jose Andres）追念7名志工參與救援行動的點點滴滴，向他們的家人致意，並解釋為何世界中央廚房選擇前往戰火現場救援，包括在加薩、以及遭俄羅斯攻擊的烏克蘭。

安德瑞斯說，儘管前往戰爭前線救援冒著風險，世界中央廚房深信「食物是普世基本人權」，食物絕對不能成為戰爭的武器，人道工作者絕不能成為攻擊的目標。

他說，「我們烹調和遞送的菜餚，不僅是食材或卡路里。一盤食物是一盤希望，告訴你在某個地方有人在乎你」。

安德瑞斯是西班牙裔世界名廚，他在2010年海地大地震時成立世界中央廚房，專注於提供食物援助，解決危機中的飢餓問題。在這波加薩衝突中，世界中央廚房已經提供約4300萬份餐點，占所有糧食援助中的62%。

安德瑞斯也代替阿布塔哈的兄弟唸出一段悼詞：「我希望世界中央廚房能繼續進行人道救援，不僅在加薩，也在全球各地，延續逝者精神，及巴勒斯坦人民韌性。」

追思會聚集約560人，除了罹難志工的家屬、世界中央廚房的員工、受邀者包括猶太、穆斯林人道救援組織代表、美國政府官員，及來自超過30個國家的外交官員。

世界中央廚房今天發布新聞稿指出，明天起將恢復在加薩救援，目前準備好276輛卡車，將載運800萬份餐點，自埃及與加薩走廊南部交界的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）及約旦，將糧食運送到加薩；也會尋求西班牙人道組織「張開雙臂」（Open Arms），還有阿拉伯聯合大公國的支持，以海運運輸救援物資。

世界中央廚房執行長高爾（Erin Gore）指出，目前正在加薩走廊南部馬瓦西（Mawasi）興建組織於加薩的第3個大型高效能廚房，取名為「達米安廚房」（Damian’s Kitchen），紀念加入加薩行動前，也曾在烏克蘭戰區、2023年土耳其大地震後救災的達米安．索波爾。

這場戰爭導火線起於去年10月7日哈瑪斯對以色列奇襲，殺害1200名以色列人，迄今仍俘虜133人。以色列大規模反擊，要求釋放人質，誓言摧毀哈瑪斯前不會結束作戰，以軍在加薩造成3萬4000名巴勒斯坦人死亡。

世界中央廚房志工遇襲事件引發國際撻伐，以色列軍方4月5日公布調查結果指出，以軍誤以為他們攻擊的是哈瑪斯武裝分子，攻擊人道救援車輛是一連串疏失造成的重大錯誤，包括識別失誤、決策出錯以及違反標準作業程序，有2名軍官遭解職、數名高階指揮官被記申誡。

世界中央廚房重申，要求國際社會就以色列軍方攻擊志工車輛一事展開獨立、公正調查。