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俄羅斯外長：俄中貿易幾乎去美元化

中央社台北23日電
俄羅斯外交部長拉夫羅夫。(路透)
俄羅斯外交部長拉夫羅夫。(路透)

俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日在莫斯科出席會議時指出，俄中貿易合作全面發展，兩國之間超過90%的結算都以本國貨幣進行，幾乎完全「去美元化」。

綜合俄羅斯衛星通訊社、中媒觀察者網報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，「俄中經貿合作正積極發展，雙邊經濟關係幾乎完全去美元化。如今，90%以上的相互結算已轉換為本國貨幣」。

他並表示，兩國能源領域的合作正在穩步推進，俄羅斯農產品對中國市場的供應有所增加，投資和工業領域的聯合項目正在進行。

他說，俄中都感受到了這種合作的互利性，兩國雙邊關係正處於前所未有的水準，處於歷史上的最好時期。

報導提到，中俄兩國貿易近年快速成長，2021年雙邊貿易額達1468.7億美元，年增35.9%；2022年進一步成長，達1902億美元；2023年首次突破2000億美元，達2401億美元，提前一年實現達成2000億美元貿易額的目標。

外電指出，俄烏戰爭爆發以及美國與盟友對俄實施制裁後，俄羅斯正努力降低美元和歐元在俄國經濟中的作用，將貿易從歐洲轉向亞洲。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年8月在金磚國家領導人峰會表示，金磚國家正尋求減少相互交易中對美元的依賴，「我們（金磚國家）經濟關係的『去美元化」進程正蓄勢待發，我們正在努力制定有效的相互結算以及金融貨幣監管的機制」。

針對中俄經貿關係，中國商務部發言人何亞東今年初曾指出，中俄經貿合作近年持續穩定發展。商務部將與相關部門全力落實兩國元首達成的重要共識，鞏固中俄貿易投資合作良好發展趨勢，加強兩國企業和地方間合作，不斷豐富中俄經貿合作內涵。

俄羅斯 貨幣 投資

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