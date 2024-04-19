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不想承認遭以色列反擊？ 伊朗媒體報導否認有境外攻擊

編譯徐榆涵／即時報導
伊朗國營電視台19日播出伊斯法罕(Isfahan)市中心的畫面。伊朗官員稱19日稍早在中部城市伊斯法罕攔截三架無人機。(歐新社)
伊朗國營電視台19日播出伊斯法罕(Isfahan)市中心的畫面。伊朗官員稱19日稍早在中部城市伊斯法罕攔截三架無人機。(歐新社)

伊朗官員稱19日稍早在中部城市伊斯法罕攔截三架無人機，但未指名無人機是否來自以色列，此外也強調目前尚未遭到飛彈襲擊。在等待官方聲明發布之際，伊朗塔斯尼姆通訊社援引知情人士指出，沒有收到有關來自境外襲擊的消息。

此外，一名伊朗分析家在國營電視台上辯稱，迷你無人機是由「國內滲透者」所遙控。

ABC稍早援引匿名美國官員的話報導，以色列對伊朗目標發動飛彈襲擊。

伊朗高階官員19日向路透表示，伊朗沒有計畫立即對以色列展開報復。該匿名官員指出，「這起事件的外國來源尚未證實。我們尚未遇到任何外部攻擊，相關討論更傾向於滲透而不是攻擊。」

此外，伊朗半官方媒體FARS通訊社報導，19日凌晨伊斯法罕空軍基地附近傳出三次爆炸聲響。但根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗高階軍事指揮官表示，伊朗中部城市伊斯法罕附近聽到的巨大爆炸聲是由「防空系統向可疑物體開火」所引起。

伊斯法罕省高階軍事指揮官Amir Mihandoust准將表示，沒有造成任何損失或事故。

伊朗媒體也報導稱，伊斯法罕省地區所有設施都安然無恙，包括重要的核設施。

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